França reclama de excessos dos argentinos; Martínez volta a provocar

A espetacular final da Copa do Mundo do Catar segue repercutindo entre os finalistas: de um lado, argentinos extravasam pela conquista do tri e do outro os franceses lamentam a derrota nos pênaltis e também reclamam das provocações dos rivais. A Federação Francesa de Futebol (FFF) enviou uma carta ao presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA) se queixando da postura dos atletas sul-americanos, especialmente a do goleiro Emiliano Martínez. Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca! Segundo Noel Le Graet, presidente da FFF, o mais grave foram as provocações a Kylian Mbappé, artilheiro do Mundial e autor de três gols na decisão. “Vejo como anormais esses excessos em uma competição esportiva e não consigo compreendê-los. Foram longe demais. O comportamento de Mbappé foi exemplar”, desabafou Le Graet em entrevista ao portal Ouest-France na última quinta-feira, 23.

Até mesmo o ministro da Economia da França, Bruno Le Maire, condenou a atitude dos argentinos. “O que a Fifa faz? O esporte é fair play, é respeitar os demais, respeitar quem perdeu. Não acrescentar insulto à decepção.” As provocações a Mbappé tiveram Martínez como protagonista. Primeiro, no vestiário da França ele puxou um grito: “um minuto de silêncio, para Mbappé que está morto”, acompanhado por todo o elenco.

Emiliano Martinez pedindo 1 minuto de silêncio pelo Mbappé pic.twitter.com/jX6iJiew4G — PL DA DEPRESSÃO (@pldadepressao_) December 18, 2022

Já nas intensas comemorações no retorno à Argentina, “Dibu” Martínez festejou segurando um boneco de um bebê com a cabeça de Mbappé. Messi, companheiro de Mbappé no PSG, permaneceu a seu lado durante diversos momentos, sem interceder.

O DIBU MARTÍNEZ PROVOCANDO K MBAPPÉ KKKKKKKKKKK pic.twitter.com/TJb7pyUaNI — @soltaram (@paisoltaram) December 20, 2022

Uma das explicações para a fixação dos argentinos pelo craque francês seria uma declaração dada meses antes da Copa ao canal brasileiro TNT Sports sobre quem seriam os favoritos ao título.

“Tem a França, penso que o Brasil também, que o Brasil é uma boa equipe. Existem várias equipes europeias também porque a vantagem que nós temos aqui é que sempre jogamos partidas de alto nível. Temos a Nations League, por exemplo. Quando a gente chega na Copa do Mundo estamos prontos”, afirmou Mbappé. “A Argentina e o Brasil nesse aspecto não têm isso. Na América do Sul, o futebol não é tão avançado quanto na Europa. Por isso que quando você olha para as últimas Copas, sempre são os europeus que ganham”, completou.

Mas Mbappé não foi a única vítima do provocador Martínez. Durante a disputa de pênaltis, quando o jovem Aurélien Tchouaméni, do Real Madrid, se aproximava para fazer sua cobrança, Martínez chutou a bola para o lado, fazendo-o o buscá-la e assim tirando sua concentração. Depois do chute para fora, Dibu festejou com uma dança. Nesta quinta, ao chegar a sua cidade natal, Mar del Plata, para receber homenagens, o goleiro do Aston Villa relembrou o ocorrido e voltou a provocar Tchouaméni.

“Quando peguei o primeiro pênalti, sabia que o outro menino estaria muito nervoso e tratei de jogar mentalmente com ele, jogando a bola longe, falando com ele… e aí ele chutou para fora, se cag… todo”, completou, a seu estilo, em mais uma declaração que deve ecoar por Paris.