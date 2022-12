FOTOS: os registros da nova queda do Brasil nas quartas de final da Copa

O sonho do hexa para a seleção brasileira acabou nesta sexta-feira, 9, e, novamente, na etapa das quartas de final. O Brasil perdeu para a Croácia nos pênaltis, após empate em 1 a 1 nos 120 minutos de jogo mais prorrogação, e deu adeus à Copa do Mundo do Catar. Em jogo tenso diante dos croatas, a seleção empilhou chances, abriu o placar com golaço de Neymar, mas viu a classificação escapar ao levar o empate na etapa final da prorrogação.

Rodrygo e Marquinhos perderam as penalidades para a seleção brasileira, enquanto os croatas converteram as quatro que bateram.

