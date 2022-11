FOTOS: Os lances e reações de Messi na estreia da Argentina

Astro incontestável da Argentina e vivendo “lua de mel” desde o título da Copa América com a torcida de seu país, Lionel Messi estreou na Copa do Mundo sob derrota. Quem manchou o primeiro jogo do craque no Catar foi a Arábia Saudita, que venceu por 2 a 1 e protagonizou a primeira “zebra” deste Mundial. Apesar do revés e de um segundo tempo abaixo em termos de rendimento, o camisa 10 foi o autor do gol do time de Lionel Scaloni, ao converter de pênalti.

O roteiro do início parecia perfeito. Vindo de 35 jogos sem perder e badalado, o time argentino não demorou a ter uma chance perfeita de abrir o placar, pouco depois de uma finalização do craque fazer a arquibancada do Estádio de Lusail quase comemorar.

A chance perfeita veio após um pênalti, cobrado pelo pé canhoto do jogador que ostenta o posto de mais vezes melhor do mundo (são sete). Com tranquilidade e classe, deslocou o goleiro Mohammed Al-Owais e pôs sua seleção na frente.

Durante todo o primeiro tempo, o resultado não se alargou. Messi, que tentava explorar a linha defesa alta da Argentina, chegou a marcar de novo, mas estava em posição de impedimento. O tento anulado se repetiu outras duas vezes nos 45 minutos iniciais, mas com Lautaro Martínez.

Para a etapa final, Messi, assim como todo o time argentino, esfriou. Menos incisivo e mais impreciso, o craque girou em rotação abaixo do que fez no primeiro tempo. Nem mesmo os gols em posição de impedimento animavam o camisa 10, que viu a Arábia Saudita empatar e virar, em questão de cinco minutos.

A estreia de Lionel Messi em sua possível última Copa do Mundo foi decepcionante. Como é possível observar nos registros fotográficos feitos durante a partida realizada no Catar.

