FOTOS: os lances e reações de Cristiano Ronaldo na estreia de Portugal

Alvo de polêmicas recentes que envolvem sua saída do Manchester United, Cristiano Ronaldo estreou na Copa do Mundo sonhando em dar a volta para cima. Ídolo de incontáveis fãs mundo afora, começou o torneio com o pé direito, na vitória de Portugal, por 3 a 2, sobre Gana. Autor de um gol, se tornou o único jogador da história a marcar em cinco edições de Mundiais.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Para este jogo marcante, o “gajo” já fez as lentes do mundo inteiro trabalharem antes mesmo da bola rolar. Durante o hino de seu país, o jogador de 37 anos, que vê neste Mundial a possibilidade de se despedir da competição, não segurou a emoção e foi às lágrimas.

Centro das atenções, o astro português usou a partida para, além da vitória e de estabelecer o recorde de ser o único a marcar em cinco edições, escrever mais uma marca histórica. Assim que o árbitro estado-unidense Ismail Elfath assinalou o início do jogo, Cristiano se tornou um dos poucos na história que atuou por cinco Copas diferentes, igualando os mexicanos Rafael Márquez e Antonio Carabajal, o alemão Lothar Matthaus e o argentino Lionel Messi, que chegou ao número também nesta edição.

Com o jogo em curso, o primeiro tempo foi de um Ronaldo abaixo daquele que o planeta se acostumou a ver, o que representa a atual temporada. Aos 37 anos, sente alguns efeitos da idade em momentos de explosão e velocidade, além de uma clara ansiedade para afastar o mau momento e voltar a empilhar gols. Foi assim que, aos 10 minutos de jogo, recebeu passe de Bruno Fernandes, dominou mal e perdeu uma grande chance de abrir o marcador.

Bastante acionado, como era esperado por se tratar de uma referência da equipe, teve uma outra oportunidade, mas menos clara. Em bola cruzada na área, saltou mais que os defensores ganeses – o que é habitual -, mas cabeceou para fora. Ainda na etapa inicial, chegou a balançar as redes, mas o lance já havia sido paralisado, por falta sobre o adversário.

Continua após a publicidade

Para o segundo tempo, Cristiano teve mais uma chance de reescrever a história. Ao cair na área em dividida com Mohammed Salisu, um pênalti foi assinalado e uma grande chance caiu nos colos do camisa 7. Não fugindo do habitual, correu e finalizou com o pé direito. Firme e no canto direito alto do goleiro Lawrence Ati, estabeleceu novo recorde e se tornou o único atleta a marcar em quatro Copas do Mundo, superando o brasileiro Pelé e os alemães Miroslav Klose e Uwe Seeler. Ronaldo correu para comemorar e fez seu tradicional pulo, acompanhado de um “SI!” de todo o estádio. Coincidentemente, em frente a uma bandeira de Lionel Messi, seu maior rival contemporâneo em títulos e conquistada.

Deixou o campo aos 43 minutos do segundo tempo. Somou quatro finalizações na partida, além de duas grandes chances perdidas, segundo o site Sofascore. Autor de oito gols em Mundiais, está a um de alcançar Eusébio como maior artilheiro português em Copa do Mundo.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN