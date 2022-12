FOTOS: o show do Brasil no primeiro tempo contra a Coreia do Sul

O Brasil deu show no primeiro tempo contra a Coreia do Sul e foi ao vestiário goleando por 4 a 0. O jogo disputado no Estádio 974, nesta segunda-feira, 5, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, aconteceu após a seleção fechar a fase de grupos com derrota para Camarões, quando Tite optou por usar o time reserva. Os gols da vitória parcial foram marcados por Vinicius Júnior, Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá.

