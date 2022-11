FOTOS: goleiro do Irã se choca e deixa o campo com suspeita de concussão

Apesar de uma atuação avassaladora da seleção inglesa na estreia da Copa do Mundo, chamou a atenção de torcedores que acompanham ao confronto no estádio Internacional Khalifa, pelo grupo B, um choque entre o goleiro Beiranvand com o zagueiro Majid Hosseini, logo aos sete minutos de jogo. Os companheiros bateram cabeça na tentativa de cortar o cruzamento de Harry Kane. Pior para o camisa 1, que precisou ser substituído da partida.

Ele ainda tentou voltar para o jogo, mas acabou substituído na sequência por Hossein Hosseini. Nas imagens, a Fifa diz que o jogador tem suspeita de concussão cerebral – pancada fortes na cabeça que desorientam o atleta e pode desencadear consequências graves em médio prazo. O defensor, por sua vez, seguiu na partida.

Para o Mundial, a Fifa instituiu uma substituição extra para casos de suspeita de concussão, ou seja, mesmo que a equipe já tenha realizado cinco substituições, poderá chegar a sexta após diagnóstico médico dentro de campo.

A Ifab (International Board), órgão que regula o futebol, autorizou em 2020 testes para substituições extras em casos de concussão. Confira as imagens:

