FOTOS: as reações de Messi durante a tensa classificação da Argentina

A Argentina venceu a Polônia, por 2 a 0, nesta quarta-feira, 30, no Estádio 947, pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo, e está classificada para as oitavas de final. Todos os olhares estavam sobre Lionel Messi, que poderia estar fazendo o último jogo de sua história em mundiais.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

O craque, que carregava em suas costas o número 10 e a esperança de conduzir o país ao tricampeonato não se escondeu em momento nenhum. Desde o início, partiu para cima, procurou companheiros para tabelar e finalizou. Foi ele também quem sofreu o pênalti – e também ele quem desperdiçou. No fim das contas, apesar de muito ativo, Messi contou com a ajuda de seus companheiros para ter pelo menos mais um jogo de Copa do Mundo. O “evento” acontece no próximo sábado, 3, contra a Austrália.

Continua após a publicidade

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN