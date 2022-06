A despedida de segunda passagem de Daniel Alves pelo Barcelona se deu de forma discreta na última quarta-feira,15. Em reformulação, o clube catalão optou por não estender o vínculo com o lateral da seleção brasileira, que fica livre no mercado a partir de 30 de junho. Aos 39 anos, Daniel terá novo desafio de olho também em seu futuro na seleção, a cinco meses da convocação da Copa do Catar.

Em seu perfil nas redes sociais, o “good crazy” publicou um vídeo de despedida do Barcelona. “Passaram muitos anos até que o futebol e a vida decidiram me dar a oportunidade de voltar para dizer adeus. Fecho um ciclo muito lindo e se abre outro ainda mais desafiador”, escreveu ele.

O lateral retornou ao Barcelona em novembro passado, após rescindir com o São Paulo em setembro, por causa de uma dívida milionária do Tricolor com o atleta. Na segunda passagem pelos Culés, entrou em campo em 17 jogos, 16 como titular, deu quatro assistências e fez um gol.

Nesse período, Daniel também voltou a ser chamado para a seleção brasileira e chegou a receber a braçadeira de capitão do time em alguns jogos. Ele fez seis partidas pelo Brasil neste ano, somando Eliminatórias e os amistosos contra Japão e Coreia do Sul.

A convocação do veterano para a Copa do Mundo do Catar, em novembro, é vista como encaminhada, mas dependerá da sequência de jogos do atleta até lá. Hoje, os principais concorrentes à vaga de Daniel Alves são Danilo, da Juventus, praticamente garantido na Copa, e Emerson Royal, do Tottenham.

Com passagens também por Bahia, Sevilla, Paris Saint Germain e Juventus, o veterano tem destino incerto. No futebol brasileiro, o atleta baiano chegou a ser sondado por Fluminense, Flamengo e Athlético-PR quando reincidiu com o São Paulo.

O presidente do Furacão, Mario Celso Petraglia, chegou a afirmar que o lateral tinha um acordo verbal para atuar no clube paranaense quando recebeu a proposta do Barcelona, o qual optou por aceitar, à época. Agora, Alves está de volta ao mercado, com o hexa no horizonte.

