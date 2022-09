Fifa abre última fase de venda de ingressos da Copa do Catar

Faltam menos de dois meses para o início da Copa do Mundo do Catar e a última chance para o torcedor que deseja adquirir ingressos para o torneio começou nesta terça-feira, 27. O último lote está disponível no site fifa.com/tickets, com vendas por ordem de chegada. Até o momento, foram comercializados mais de 2,5 milhões de bilhetes.

A última leva inclui ingressos individuais para todas as partidas e em todas as categorias. A Fifa ressalta em comunicado que, embora seja provável que os bilhetes se esgotem rapidamente, é recomendável seguir acessando o portal, pois novos lotes podem ser fornecidos por meio de revendas ou com ingressos devolvidos.

Quem já tem bilhetes, mas deseja comprar mais, está autorizado. Caso os ingressos não se esgotem, as vendas continuarão abertas durante a realização da Copa do Mundo, que começa em 20 de novembro.

Como a Copa será realizada em um espaço reduzido, com quase todos os estádios em Doha, torcedores poderão assistir a até dois jogos em um mesmo dia, contanto que não sejam partidas em sequência. Ou seja, se ele tiver ingresso para o primeiro jogo, só poderá comprar para o terceiro ou quarto do mesmo dia, não para o segundo.

Os clientes podem comprar no máximo seis ingressos por partida e 60 entradas no total. Pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade limitada encontram opções online selecionando os bilhetes de acessibilidade. Os bilhetes da Categoria 4 são reservados para residentes do Catar.

O preço dos ingressos varia mediante cada tipo de bilhete e os atuais valores estarão disponíveis no site, cuja fila de entrada pode demorar. Seguindo o protocolo dos três últimos Mundiais, os residentes do país-sede terão acesso a uma categoria de preço especial. Os moradores do Catar puderam adquirir bilhetes a partir de 40 riais (moeda do país), algo em torno de 53,30 reais. Para o restante do público, uma entrada individual em fases de venda anteriores de venda ia de cerca de 360 reais a 2.933 reais.

A Fifa informou que lançará na segunda quinzena de outubro um aplicativo para celular que todos os torcedores deverão baixar para ter acesso às partidas. Por fim, as autoridades do Catar exigem que todos possuam o Hayya Card Digital (equivalente ao antigo Fan ID), uma autorização de entrada para o Catar e que será exigida na porta dos estádios, junto ao ingresso.

Be a part of the #FIFAWorldCup 2022 – sign up now to get the last remaining tickets ⚽️ 🎟 Reminder↴

Digital Hayya card mandatory for all ticket holders — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 27, 2022

