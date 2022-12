Federação portuguesa quer José Mourinho para assumir seleção, diz jornal

Fernando Santos, 68 anos, não deve continuar à frente da seleção portuguesa depois da eliminação para o Marrocos, nas quartas de final Copa do Mundo do Catar. Para assumir o cargo, José Mourinho, atual treinador da Roma, é o nome favorito da federação de futebol do país, segundo informação do jornal italiano La Gazzetta dello Sport.

Nos últimos dias, Mourinho já foi especulado para assumir a vaga de Tite na seleção brasileira. Essa seria a primeira experiência do treinador como técnico de uma seleção nacional.

Desde julho do ano passado na Roma, o treinador foi recentemente campeão da Conference League com a equipe e tem contrato até 2024, com possibilidade de extensão por mais um ano.

De acordo com a publicação, o treinador português ainda poderia dividir as funções entre a seleção e o clube.

Aos 59 anos e mais de duas décadas de carreira, o Special One teve passagens vitoriosas por Porto, Chelsea, Real Madrid e Manchester United.

Ele acumula um dos currículos mais vitoriosos do futebol europeu, entre outros títulos, com duas Champions, uma Conference League, uma Liga Europa, quatro Premier Leagues e três Espanhóis.

