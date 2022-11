Extremos da Copa: o mais velho, o mais alto, o time com mais convocados…

As 32 seleções da Copa do Mundo de 2022 enviaram suas listas oficiais de convocados à Fifa na última segunda-feira, 14. Ao todo, são 831 atletas registrados para jogar a principal competição de futebol do planeta – seriam 832, mas o Irã optou por chamar apenas 25 jogadores, em vez dos 26 permitidos. Veja a seguir as curiosidades e os extremos que estarão em campo no Catar.

Jogador mais velho

O goleiro Alfredo Talavera, do México, nascido em 18 de setembro de 1982, é o convocado mais velho, com 40 anos. Ele vai para sua terceira Copa, mas nunca entrou em campo. Já entre os jogadores de linha, o título vai para o volante Atiba Hutchinson, do Canadá, nascido em 8 de fevereiro de 1983, com 39 anos. No Brasil, o mais veterano é o lateral-direito Daniel Alves, também de 39 anos, nascido em 6 de maio de 1983.

Jogador mais jovem

O “caçula” da Copa é o atacante alemão Youssoufa Moukoko, do Borussia Dortmund, que vai completar 18 anos no dia da abertura do torneio: ele nasceu em 20 de novembro de 2004. Outros cinco atletas também são de 2004: o australiano Garang Kuol, o costa-riquenho Jewison Bennette, o ganês Fatawu Issahaku, o marroquino Bilal El Khannous e o espanhol Gavi. No Brasil, o mais jovem é o atacante Gabriel Martinelli, de 18 de junho de 2001, com 21 anos.

E os treinadores?

O “professor” mais experiente é o holandês Louis van Gaal, que tem 71 anos e vai comandar seu país pela segunda vez em uma Copa do Mundo, após chegar às semifinais em 2014. Já o mais jovem é o argentino Lionel Scaloni, com 44 anos, que assumiu após o fiasco da Copa de 2018 e está invicto pela seleção há 35 jogos.

Jogador mais alto

Com 2,03 m, o goleiro Andries Noppert, da Holanda, é o jogador mais alto da competição. Ele deve ser a terceira opção do time do técnico Louis van Gaal. Já entre os atletas de linha, quem tem a maior estatura é o zagueiro australiano Harry Souttar, que joga pelo Stoke City e mede 1,98 m. No Brasil, o mais alto é o goleiro Alisson, com 1,93 m; entre os jogadores de linha, o volante Fabinho e o zagueiro Bremer medem 1,88 m.

Jogador mais baixo

O baixinho da Copa do Mundo é o meia marroquino Ilias Chair, que joga no Queens Park Rangers, da segunda divisão da Inglaterra. Ele mede 1,64 m de altura. Já na seleção brasileira, o menor é o volante Fred, com 1,69 m.

Time com mais convocados

Com 17 jogadores, o gigante alemão Bayern de Munique é o time com mais atletas na Copa: pela Alemanha foram o goleiro Neuer, os volantes Kimmich e Goretzka, o meia Musiala e os atacantes Sané, Gnabry e Müller; pela França, o lateral Pavard, os zagueiros Hernández e Upamecano e o atacante Coman; pela Croácia, o lateral Stanisic; por Senegal, o atacante Mané; pelo Canadá, o lateral Davies; pela Holanda, o zagueiro De Ligt; pelo Marrocos, o lateral Mazraoui; e por Camarões, o atacante Choupo-Moting.

Campeonato com mais convocados

Com 134 convocados, a Premier League, a primeira divisão inglesa, lidera de longe como o campeonato mais representado na Copa do Mundo. Em seguida aparecem a La Liga da Espanha (83 convocados), a Bundesliga alemã (78), a Serie A italiana (67) e a Ligue 1 francesa (56). Já o Brasileirão teve apenas sete jogadores chamados: quatro do Flamengo (Everton Ribeiro e Pedro, do Brasil, e Varela e Arrascaeta, do Uruguai), um do Palmeiras (Weverton, do Brasil), um do São Paulo (Arboleda, do Equador) e um do Athletico-PR (Canobbio, do Uruguai).

Seleção mais “doméstica” e a mais “estrangeira”

Duas seleções são compostas apenas de jogadores que atuam na liga local: o Catar, país-sede, e a Arábia Saudita. Já o Senegal é a única equipe sem nenhum jogador que atua no próprio país: dos 26 convocados, 10 jogam na Inglaterra, seis na França, três na Espanha, dois na Itália, dois na Alemanha, um na Grécia, um na Turquia e um no Chipre.

O Brasil, por sua vez, tem a curiosidade de ser a seleção com mais jogadores atuando por uma única liga estrangeira: dos 26 convocados, 12 jogam na Premier League. São eles os goleiros Alisson (Liverpool) e Ederson (Manchester City), o zagueiro Thiago Silva (Chelsea), os volantes Fabinho (Liverpool), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro e Fred (ambos do Manchester United), o meia Lucas Paquetá (West Ham) e os atacantes Richarlison (Tottenham), Antony (Manchester United), Gabriel Jesus e Martinelli (ambos do Arsenal).

