Ex-presidente argentino vê Alemanha favorita na Copa por ‘raça superior’

Mauricio Macri, ex-presidente da Argentina, disse que a Alemanha é uma das favoritas a conquistar a Copa do Mundo de 2022, por ser de “raça superior”. O político, que presidiu o país entre 2015 e 2019 e também foi presidente do Boca Juniors entre 1995 e 2008, deu a declaração durante entrevista ao canal TN.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Questionado pelo apresentador se a seleção argentina chegava ao Catar como favorita, Macri começou a falar sobre outras seleções. “Tem muita (possibilidade) e tem nenhuma. Tudo está muito competitivo. Entre os cinco candidatos que hoje podem ganhar, obviamente tem o Brasil, Portugal com jogadores muito bons, França também com jogadores muito bons, o último campeão, e a Alemanha, que nunca pode ser descartada porque é uma raça superior, sempre jogam até o final”.

🇦🇷 Ex-presidente da Argentina, Maurício Macri diz que a Alemanha é um dos países que tem chance de ganhar a Copa do Mundo do Catar porque "é uma raça superior". pic.twitter.com/U7etHAmkU2 — Eixo Político (@eixopolitico) November 15, 2022

A fala repercutiu de maneira negativa na imprensa local e internacional, pela associação a teses de supremacia racial do nazismo, que levou à morte de milhões de pessoas na Alemanha e em outros países da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. O comentarista Miguel Wiñazki, da América TV, condenou a fala do ex-presidente e disse: “Existem coisas que não se falam, nem bêbado e nem dormindo”. No Brasil, grandes veículos publicaram a declaração do político.

Mauricio Macri foi presidente da Argentina durante 2015 e 2019 e não conseguiu se reeleger, derrotado pelo atual mandatário Alberto Fernández. Durante os seus anos como dirigente do Boca Juniors, a equipe conquistou três Libertadores e dois Mundiais de Clubes.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens