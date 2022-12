‘Estava na nossa mão e escapou. Difícil encontrar palavras’, diz Casemiro

O Brasil foi eliminado pela Croácia, nos pênaltis, após empate em 1 a 1, nas quartas de final da Copa do Mundo. Volante destaque do Mundial, Casemiro foi o primeiro a falar e admitiu que era difícil encontrar palavras, após a classificação “estar nas mãos”.

Em entrevista ao Grupo Globo após a derrota, o jogador do Manchester United e seleção brasileira disse: “Talvez não tenha um adjetivo. Trabalho de anos, quatro anos para esse momento. Difícil encontrar palavras. Mas vida que segue, estamos tristes. Tenho certeza que todo mundo do grupo deu o melhor. Ainda mais da forma que foi. Estava na nossa mão, escapou ali. Mas vida tem que seguir.”

O meio-campista vinha sendo um dos melhores da seleção no Mundial. No entanto, sofreu com alto índice de passes errados na partida, apesar de ter convertido o pênalti que converteu.

Depois da eliminação, Casemiro foi questionado se a eliminação contra mais um europeu representaria alguma questão. Depois de perder para a França em 2006, Holanda em 2010, Alemanha em 2014, Bélgica em 2018 e Croácia em 2022, o volante afastou o assunto.

“É normal, Europa sempre tem mais equipes na competição, então sempre joga mais contra europeias. Acho que não tem isso de sempre equipes europeias. A gente vem acreditando, era um bom trabalho, um bom ambiente. Coisa do futebol, acontece”, disse Casemiro.

