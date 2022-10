Espanha e Portugal incorporam Ucrânia na candidatura à Copa de 2030

5 out 2022, 12h30

Por Da redação 5 out 2022, 12h30

A Ucrânia se juntou a Portugal e Espanha na candidatura para a Copa do Mundo de 2030. A movimentação entre as três federações foi oficializada nesta quarta-feira, 5. Elas assinaram o acordo e contaram com aprovação da Uefa para sediar o mundial que marcará o centenário da competição.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

De acordo com as entidades, a união deseja transmitir a mensagem de esperança e reconstruir um país a partir do futebol. A Ucrânia, país integrado, enfrenta uma guerra desde 24 de fevereiro deste ano, quando foi invadida por tropas da Rússia.

Os presidentes das federações espanhola, portuguesa e ucraniana, Luis Rubiales, Fernando Gomes e Nikolay Pavlov, respectivamente, concordaram em receber o projeto. Antonio Laranjo, líder da comissão coordenadora, passará a incluir representantes da Ucrânia na preparação.

Argentina, Uruguai e Paraguai são outros países que sonham em receber o mundial. Da mesma forma, segundo o jornal britânico The Athletic, Reino Unido e Irlanda também pensam em sediar a competição.

Continua após a publicidade

A edição de 2030 é considerada ainda mais especial, pois marcará o centenário da primeira edição, disputada em 1930, no Uruguai. Desde junho, circulam informações sobre a possibilidade do Uruguai fazer partida inaugural e até mesmo os jogos de seu grupo atuando no país.

A articulação para que a Copa volte ao continente – a última vez ocorreu quando sediada pelo Brasil, em 2014 – fez parte dos discursos de reeleição do atual presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

Pesa contra o pleito sul-americano as dificuldades impostas com relação a infraestrutura e obras de entorno exigidas feitas pela Fifa. A entidade tem como pré-requisitos estádios com capacidade mínima entre 40 mil e 80 mil lugares, hotéis e áreas de treinos avalizadas para as equipes.

Até aqui, em 21 edições já disputadas, cinco delas ocorreram na América do Sul: Uruguai (1930), Brasil (1950 e 2014), Argentina (1978) e Chile (1962). A próxima edição, entre novembro e dezembro deste ano, acontecerá no Catar.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!