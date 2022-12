Espanha demite Luis Enrique após eliminação e já anuncia substituto

A Espanha anunciou a demissão do treinador Luis Enrique, nesta quinta-feira, 8, dois dias após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo, contra Marrocos. O substituto foi anunciado menos de uma hora depois e é Luis de la Fuente, que estava no comando da seleção sub-21.

A passagem do técnico, que nesta Copa do Mundo se popularizou por transmissões ao vivo e declarações polêmicas, acontece logo depois de uma campanha decepcionante no Mundial. Depois de estrear goleando a Costa Rica por 7 a 0, a “Fúria” não venceu mais nenhuma vez e sofreu para transformar a posse de bola em chances de gol. Depois de empatar com a Alemanha e perder do Japão na fase de grupos, a eliminação veio nos pênaltis contra os marroquinos, após empate por 0 a 0 em 120 minutos. Luis Enrique fez 47 jogos à frente da Espanha e terminou com 26 vitórias, 14 empates e sete derrotas.

🔴 OFICIAL | La @RFEF confía en Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional @SEFutbol ✏️ La junta directiva debe aprobar el nombramiento el próximo lunes 🔗 https://t.co/Pj4Wf6McMx#VamosEspaña pic.twitter.com/V3iIvR5EUx — RFEF (@rfef) December 8, 2022

Luis de la Fuente ocupava o cargo de treinador da seleção espanhola sub-21, onde conquistou a Eurocopa de 2019 e foi finalista dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, contra o Brasil. Trabalhando com equipes de base desde 2013, esteve à frente do time B do Athletic de Bilbao entre 2005 e 2011. Também na equipe do País Basco, fez boa parte de sua carreira como jogador como lateral-esquerdo nos anos 80 e 90, que também contou com passagens por Sevilla e Alavés.

