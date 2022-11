Equador é mantido na Copa, mas perde pontos nas próximas Eliminatórias

O Equador vai começar as próximas Eliminatórias para a Copa do Mundo com três pontos a menos, em razão de fraude nos documentos do lateral Byron Castillo. A sanção foi imposta pelo CAS (Tribunal Arbitral do Esporte, em português) que reconheceu a elegibilidade do jogador ao obter o passaporte equatoriano.

O caso veio à tona quando a Federação Chilena pediu a revisão dos pontos do Equador nas últimas Eliminatórias, o que colocaria “La Roja” na Copa do Mundo de 2022, ao invés da seleção equatoriana. No entanto, a Fifa não deu sequência à denúncia e os participantes no Mundial foram mantidos.

A exatos 12 dias do início da Copa do Mundo, o CAS entendeu que Castillo é colombiano, não equatoriano, o que, segundo a decisão, evidencia uma fraude na documentação.

Desse modo, mesmo que o lateral seja elegível para atuar pelo Equador, a seleção precisará pagar a punição nas Eliminatórias para a Copa de 2026.

Eduardo Carlezzo, advogado contratado para defender o Chile no caso, pronunciou-se sobre a decisão: “Desde o momento em que assumi este caso, estávamos convencidos de que a FEF era culpada de um encobrimento deliberado da documentação pessoal de Byron Castillo. Hoje, o CAS reconheceu a falsificação, confirmou que ele nasceu na Colômbia e finalmente as sanções foram impostas contra o Equador. Estamos satisfeitos por ver alguma justiça, mas decepcionados com o nível de sanções, pois elas não enviam uma mensagem forte o suficiente para a comunidade do futebol.”

O Equador estreia na Copa do Mundo já no primeiro jogo da competição, dia 20 de novembro, contra o Catar. A seleção sul-americana divide o grupo também com Senegal e Holanda, em uma das duas chaves sem nenhum campeão mundial.

