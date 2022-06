Dois meses em revista: as capas de PLACAR na Copa da Espanha

Em 1982, o mundo vivia sem internet. A revista americana Time escolheu o computador pessoal, o PC, de personal computer, na expressão em inglês, como “a máquina do ano” — em vez de “a pessoa” do ano. Sem redes sociais nem a velocidade de informação dos dias de hoje, era preciso ter um pouco de paciência para ler as notícias da Copa do Mundo reveladas por PLACAR.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

A revista era semanal. E a cada sete dias, sempre às segundas-feiras, os oito enviados para a Copa na Espanha traziam as revelações que ninguém tinha: o diário de Sócrates, entrevistas, fotografias tiradas dentro da concentração por Toninho Cerezo etc. PLACAR servia, portanto, como “segunda tela” para a maciça e empolgante cobertura feita pela TV Globo e pela narração de Luciano do Valle. Acompanhar as nove edições dedicadas ao Mundial é como uma tradução dos humores de quase sessenta dias de montanha-russa, de euforia e melancolia, riso e pranto.

Começou com o tradicional Guia, em maio; esquentou com o registro final da equipe na Fifa, passou pelas severas críticas ao trabalho de Telê Santana (“Telê sob marcação cerrada”) e então alcançou a Copa, em Sevilha, e, depois, em Barcelona. Houve a alegria redentora do primeiro jogo contra a União Soviética, a euforia contra a Escócia e a Nova Zelândia. Por força do calendário, como os dois jogos da segunda fase de grupos aconteceram numa mesma semana, com apenas três dias de intervalo, a vitória por 3 a 1 sobre a Argentina de Maradona e Kempes não apareceu na capa. Ficou escondida por trás de uma das mais tristes chamadas da história de PLACAR, depois da Itália dirigida por Enzo Bearzot: “Que pena, Brasil”. E foi assim que contamos a aventura de 1982.