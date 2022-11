Doha: a capital do Catar e da Copa do Mundo

DOHA – Pelas próximas semanas, a cidade de Doha se tornará a capital mundial do futebol. Em ritmo de festa, na véspera da abertura da Copa do Mundo, PLACAR caminhou pelas ruas da cidade e descobriu as tradições e cultura do país árabe. Do Mercado Souk Wakif, que se tornou ponto de encontro entre torcedores, até ao autêntico Museu Nacional, é possível vivenciar o melhor do Catar. Veja mais sobre o palco do Mundial:

Mercado Souk Wakif

Doha já tem o seu ponto de encontro entre torcidas de todas as seleções, o Souk Wakif. Uma espécie de mercado a céu aberto, tradição nos países árabes. Em pouco mais de 300 metros de uma rua principal e várias galerias menores, pode se encontrar artigos tradicionais e outros tantos não tão autênticos.

Com uma história antiga, o Souk perdeu suas características originais em um grande incêndio em 2003. Reformado, tem um aspecto de vila de países, meio artificial. Entre restaurantes e quinquilharias, as alamedas foram tomadas pelas torcidas, inclusive a brasileira. Marcelo Vasallo é um deles que, junto com amigos, desfila com uma réplica da Taça Fifa, entoando o nome Brasil. Marcelo guarda ainda outra atração para os torcedores, sua fantasia de Ronaldo Fenômeno com cabelo de Cascão usado na final de 2002, no Japão. O Souk já foi escolhido como um grande lugar da alegria e descontração, nessa Copa.

Museu Nacional do Catar

Para quem quiser conhecer o Catar de forma mais autêntica, sugerimos uma visita ao imperdível Museu nacional. Desenhado pelo francês Jean Nouvel, tem sua arquitetura inspirada no fenômeno “Rosa do Deserto”, quando milhares de grãos de areia cristalizados se fundem e criam uma formação mineral que se assemelha ao de uma rosa. Dentro, suas enormes galerias trazem exposições temporárias e regulares.

Nele, é possível conhecer as origens do Catar – desde sua história natural, como formação geológica, natureza e vida animal, até sua cultural, hábitos, história e desenvolvimento. O museu tem, além de bom acervo, uma configuração interessante de contrastes. Com projeções gigantes e expositivas, vale a visita. Para quem não for ao Catar, o museu faz lives com visitas virtuais pelo site: nmoq.org.qa/en/

