Do que cada time precisa para ir às oitavas da Copa? Veja as contas

A Copa do Mundo chegou ao fim da segunda rodada com apenas três seleções já garantidas nas oitavas de final: Brasil, França e Portugal. A terceira e decisiva rodada, que começa com jogos simultâneos em cada grupo a partir desta terça-feira, 29, definirá os outros 13 classificados para a fase de mata-mata. Veja a seguir a situação de cada seleção e do que cada time precisa para avançar – lembrando que os primeiros critérios de desempate são, pela ordem, saldo de gols e número de gols marcados:

Grupo A

Holanda: 4 pontos, +2 de saldo, 3 gols Equador: 4 pontos, +2 de saldo, 3 gols Senegal: 3 pontos, 0 de saldo, 3 gols Catar: 0 ponto, -4 de saldo, 1 gol

Jogos (29/11, às 12h):

Holanda x Catar

Equador x Senegal

– A Holanda só precisa empatar com o Catar. Mesmo se perder, só é eliminada se o Senegal vencer o Equador por uma diferença menor de gols, ou se Senegal e Equador empatarem e a Holanda ficar com um saldo inferior ao dos africanos.

-O Equador só precisa empatar com o Senegal. Se perder, torce para que o Catar vença a Holanda por uma diferença de gols maior.

– O Senegal avança se vencer o Equador. Se empatar, precisa que o Catar vença a Holanda por no mínimo dois gols de diferença. Se perder, está fora.

– O Catar já está eliminado.

Grupo B

Inglaterra: 4 pontos, +4 de saldo, 6 gols Irã: 3 pontos, -2 de saldo, 4 gols Estados Unidos: 2 pontos, 0 de saldo, 1 gol País de Gales: 1 ponto, -2 de saldo, 1 gol

Jogos (29/11, às 16h):

País de Gales x Inglaterra

Irã x Estados Unidos

– A Inglaterra pode até perder do País de Gales para avançar. Só é eliminada se levar uma goleada de quatro ou mais de diferença, e houver vencedor em Irã x Estados Unidos.

– O Irã precisa vencer os Estados Unidos, ou empatar e torcer para que o País de Gales não vença a Inglaterra. Se perder, está fora.

– Os Estados Unidos precisam vencer o Irã. Se empatarem ou perderem, estão fora.

– O País de Gales precisa vencer a Inglaterra e torcer por empate entre Irã e Estados Unidos, já que ultrapassar os ingleses é quase impossível por causa da diferença do saldo.

Grupo C

Polônia: 4 pontos, +2 de saldo, 2 gols Argentina: 3 pontos, + 1 de saldo, 3 gols Arábia Saudita: 3 pontos, -1 de saldo, 2 gols México: 1 ponto, -2 de saldo, 0 gol

Jogos (30/11, às 16h):

Polônia x Argentina

Arábia Saudita x México

– A Polônia só precisa empatar com a Argentina. Se perder, precisa torcer por um empate entre Arábia Saudita e México e superar os sauditas no saldo de gols, ou por uma vitória do México que não faça o time superar o saldo dos poloneses.

– A Argentina avança se vencer a Polônia. Se empatar, torce por um empate entre Arábia Saudita e México, ou por uma vitória do México por até dois gols de diferença. Se perder, está fora.

– A Arábia Saudita avança se vencer o México. Se empatar, torce por uma vitória da Polônia sobre a Argentina, ou por uma vitória argentina por três ou mais gols de diferença. Se perder, está fora.

– O México precisa vencer a Arábia Saudita e torcer por uma vitória da Polônia sobre a Argentina; ou por uma vitória argentina que faça os poloneses ficarem com saldo inferior ao dos mexicanos; ou até por um empate entre Polônia e Argentina, desde que vença a Arábia por três ou mais gols de diferença. Se empatar ou perder, está fora.

Grupo D

França: 6 pontos, +4 de saldo, 6 gols Austrália: 3 pontos, -3 de saldo, 2 gols Dinamarca: 1 ponto, -1 de saldo, 1 gol Tunísia: 1 ponto, -1 de saldo, 0 gol

Jogos (30/11, às 12h):

Tunísia x França

Austrália x Dinamarca

– A França já está classificada e praticamente garantida como primeira do grupo, pela vantagem no saldo de gols.

– A Austrália avança se vencer a Dinamarca. Se empatar, torce para a Tunísia não vencer a França. Se perder, está fora.

– A Dinamarca precisa vencer a Austrália e torcer para a Tunísia não vencer a França por um resultado que deixe o saldo de gols dos tunisianos maior. Se empatar ou perder, está fora.

– A Tunísia precisa vencer a França e torcer por um empate entre Austrália e Dinamarca, ou por uma vitória dinamarquesa que não faça o time europeu superar o saldo de gols tunisiano. Se empatar ou perder, está fora.

Grupo E

Espanha: 4 pontos, +7 de saldo, 8 gols Japão: 3 pontos, 0 de saldo, 2 gols Costa Rica: 3 pontos, -6 de saldo, 1 gol Alemanha: 1 ponto, -1 de saldo, 2 gols

Jogos (1/12, às 16h):

Japão x Espanha

Costa Rica x Alemanha

– A Espanha só precisa empatar com o Japão. Se perder, torce por um empate entre Costa Rica e Alemanha, ou por uma vitória alemã que não faça o time superar o saldo de gols espanhol, que é bem superior.

– O Japão avança se vencer a Espanha. Se empatar, torce por um empate entre Costa Rica e Alemanha, ou por uma vitória alemã de no máximo um gol de diferença, para decidir no número de gols marcados. Se perder, está fora.

– A Costa Rica avança se vencer a Alemanha. Se empatar, precisa de uma vitória da Espanha sobre o Japão. Se perder, está fora.

– A Alemanha precisa vencer a Costa Rica e torcer por uma vitória da Espanha sobre o Japão; ou por um empate, desde que vença os costa-riquenhos por dois gols ou mais de diferença; ou até por uma vitória japonesa, desde que goleie a Costa Rica para tirar a diferença de saldo da Espanha. Se empatar ou perder, está fora.

Grupo F

Croácia: 4 pontos, +3 de saldo, 4 gols Marrocos: 4 pontos, +2 de saldo, 2 gols Bélgica: 3 pontos, -1 de saldo, 1 gol Canadá: 0 ponto, -4 de saldo, 1 gol

Jogos (1/12, às 12h):

Croácia x Bélgica

Canadá x Marrocos

– A Croácia só precisa empatar com a Bélgica. Se perder, precisa que o Marrocos perca do Canadá, no mínimo, pela mesma diferença de gols.

– O Marrocos só precisa empatar com o Canadá. Se perder, torce por uma vitória da Croácia contra a Bélgica; ou por um empate, desde que não tenha o saldo de gols superado pelos belgas; ou até por uma vitória da Bélgica, desde que não tenha o saldo superado pelos croatas.

– A Bélgica avança se vencer a Croácia. Se empatar, precisa que o Canadá vença o Marrocos por três ou mais gols de diferença. Se perder, está fora.

– O Canadá já está eliminado.

Grupo G

Brasil: 6 pontos, +3 de saldo, 3 gols Suíça: 3 pontos, 0 de saldo, 1 gol Camarões: 1 ponto, -1 de saldo, 3 gols Sérvia: 1 ponto, -2 de saldo, 3 gols

Jogos (2/12, às 16h):

Camarões x Brasil

Sérvia x Suíça

– O Brasil já está classificado e garante a primeira posição com um empate contra Camarões. Pode ficar em primeiro até se perder, desde que a Suíça não vença a Sérvia e supere o saldo brasileiro.

– A Suíça avança se vencer a Sérvia. Se empatar, torce para Camarões não vencer o Brasil. Se perder, está fora.

– Camarões precisa vencer o Brasil e torcer por um empate entre Sérvia e Suíça, ou por uma vitória da Sérvia pela mesma diferença de gols ou menor. Se empatar ou perder, está fora.

– A Sérvia precisa vencer a Suíça e torcer para que Camarões não vença o Brasil pela mesma diferença de gols ou maior. Se empatar ou perder, está fora.

Grupo H

Portugal: 6 pontos, +3 de saldo, 5 gols Gana: 3 pontos, 0 de saldo, 5 gols Coreia do Sul: 1 ponto, -1 de saldo, 2 gols Uruguai: 1 ponto, -2 de saldo, 0 gol

Jogos (2/12, às 12h):

Coreia do Sul x Portugal

Gana x Uruguai

– Portugal já está classificado e garante a primeira posição com um empate contra a Coreia do Sul. Mesmo se perder, fica em primeiro desde que Gana não vença o Uruguai e supere o saldo português.

– Gana avança se vencer o Uruguai. Se empatar, torce para a Coreia do Sul não vencer Portugal por dois gols de diferença. Se perder, está fora.

– A Coreia do Sul precisa vencer Portugal e torcer por uma vitória do Uruguai contra Gana pela mesma diferença de gols ou menor; ou até por um empate entre Gana e Uruguai, desde que vença Portugal por dois ou mais gols de diferença. Se empatar ou perder, está fora.

– O Uruguai precisa vencer Gana e torcer por um empate ou uma vitória de Portugal contra a Coreia do Sul; ou até por uma vitória coreana, desde que supere os asiáticos no saldo.

