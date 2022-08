Demissão de técnico do Marrocos abre portas para retorno de Ziyech

Uma demissão pode ter aberto vaga a uma estrela na Copa do Mundo do Catar. Faltando pouco mais de três meses para o início do torneio, a federação do Marrocos surpreendeu nesta quinta-feira, 11, ao anunciar a saída do técnico Vahid Halilhodzic. O bósnio enfrentava uma série de problemas de relacionamento com destaques do time como Noussair Mazraoui, Amine Harit e, especialmente, Hakim Ziyech, atacante do Chelsea.

Assine #PLACAR a partir de R$ 9,90/mês. Não perca!

Em nota, a federação marroquina citou “visões divergentes sobre a melhor maneira de preparar a seleção para a Copa do Mundo”como justificativa para o rompimento “consensual” e agradeceu o profissional pela classificação para o Mundial “com um time jovem, promissor e cheio de grandes ambições.”

Halilhodzic assumiu o time em agosto de 2019 e obteve bons resultados: com 20 vitórias, três derrotas e sete empates, classificou o time à Copa das Nações Africanas e à Copa do Mundo. No entanto, a derrota para o Egito nas quartas de final do torneio continental e os embates públicos com Ziyech e companhia tornaram o ambiente insustentável.

Continua após a publicidade

Após a eliminação, o bósnio disse não se arrepender de ter deixado o astro da equipe de fora. “Os jogadores que selecionei são os melhores do país. Eu não escolho um jogador que possa desequilibrar o grupo. Nem mesmo se o nome dele for Lionel Messi. O comportamento de Ziyech não se encaixa na seleção”, desabafou. “Ele não quer treinar, não quer jogar. Ele não leva a sério, não vou implorar para ele voltar.”

Ziyech chegou a anunciar sua aposentadoria da seleção, mas nos últimos meses já vinha ensaiando um possível retorno, que deve ser oficializado com a chegada de um novo treinador. De acordo com a imprensa local, o favorito para assumir o cargo é Walid Regragui, ex-lateral da seleção e atual comandante do Wydad Casablanca. O Marrocos está no grupo F da Copa do Mundo, ao lado de Bélgica, Croácia e Canadá.

Esta é a terceira vez que Halilhodzic classifica uma seleção ao Mundial e acaba demitido antes do grande momento. A primeira vez foi em 2010 com a Costa do Marfim e a última em 2018, pelo Japão, onde também se desentendeu com as estrelas do time, Shinji Kagawa e Keisuke Honda. O técnico de 69 anos, porém, tem uma participação marcante no currículo: em 2014, levou a Argélia às oitavas de final da Copa do Mundo no Brasil, da qual foi eliminada em um duelo duríssimo com a campeã Alemanha.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens