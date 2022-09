Daniel Alves desmente o próprio clube após anúncio de lesão no joelho

O Pumas, do México, anunciou nesta quinta-feira, 29, em seu perfil oficial no Twitter, que o lateral-direito Daniel Alves sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. No entanto, o próprio jogador, que é cotado para defender a defender a seleção brasileira na Copa do Mundo, desmentiu o clube nas redes sociais, negando que tenha sido um problema mais sério.

Vão zicar outro pelo amor de Deus 😂 😂!

Meu amigo Diogo me acertou no treino e por precaução não viajei 🤦🏾‍♂️ https://t.co/khMNAP4Zp1 — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) September 29, 2022

“Vão zicar outro pelo amor de Deus! Meu amigo Diogo me acertou no treino e por precaução não viajei”, escreveu o lateral-direito, também pelo Twitter, repercutindo a informação divulgada por seu próprio clube.

Mais tarde, a assessoria do jogador reiterou a tese de erro do clube mexicano. “De forma equivocada, alguém da comunicação do Pumas postou no twitter oficial do clube que Daniel Alves estaria lesionado. A informação do Pumas está errada. O próprio Daniel Alves desmentiu em áudio minutos depois”.

Na sequência, a nota trazia a versão do jogador. “Como falamos no Brasil, vão zicar outro. A pessoa que escreveu isso não estava informada da real situação. No treino, na véspera da viagem o meu amigo Diogo, que joga comigo, acabou me acertando na última jogada do treino. Por precaução decidimos não viajar para o último jogo. Como já não temos objetivos por lutar na competição nesta última rodada. Quero informar a todos que graças ao bom Deus, está tudo bem.”

Homem de confiança do técnico Tite, Daniel Alves não foi convocado para os amistosos recentes contra Gana e Tunísia. O treinador preferiu levar apenas Danilo, da Juventus, como lateral-direito, e testou também os zagueiros Éder Militão, do Real Madrid, e Roger Ibañez, da Roma, na função.

Desde que chegou ao futebol mexicano, Daniel não conseguiu engrenar. Em meio à má fase do Pumas, o brasileiro já recebeu duras críticas da imprensa local por falhas defensivas cometidas. Mesmo fora da última convocação, ele não era descartado por Tite para disputar o Mundial do Catar.

Na Copa de 2018, Daniel Alves ficou fora da convocação final justamente por causa de uma lesão no joelho direito. Maior vencedor de títulos da história do futebol, com 43 taças, ele já disputou os Mundiais de 2010 e 2014, quando o Brasil foi eliminado, respectivamente, nas quartas de final para a Holanda e na semifinal para a Alemanha.

