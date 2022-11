Daniel Alves pode se tornar o jogador mais velho do Brasil em Copas

Tite anunciou nesta segunda-feira, 7, a lista de 26 convocados para a disputa da Copa do Mundo de 2022. Entre os nomes, um dos que chama mais atenção é o lateral-direito Daniel Alves, do Pumas, que está muito próximo de bater um recorde que já dura 56 anos.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Se entrar em campo no Catar, o defensor de 39 anos se torna o mais velho a defender o Brasil em Mundiais, superando Djalma Santos, que atuou aos 37, em 1966.

“Um acréscimo na parte técnica e tática. A qualidade técnica e individual que o Dani Alves empresta neste quesito de criação é impressionante, para ser um organizador, um articulador. Não temos nele um jogador de 60, 70 metros de ida e volta. Esta é a função dele, fora outras virtudes”, justificou Tite.

Também lateral-direito, Djalma participou das Copas de 1954, 1958, 1962 e 1966, o que o faz bicampeão da competição. Ídolo de Palmeiras e Portuguesa, entrou em campo em um mundial pela última vez no dia 15 de julho de 1966, em derrota para a Hungria, por 3 a 1.

Continua após a publicidade

No jogo seguinte, foi reserva e não teve mais chances na edição disputada na Inglaterra, tendo em vista que a seleção brasileira foi eliminada de maneira precoce.

Daniel Alves era dúvida na convocação para a sua terceira – e última – Copa do Mundo (jogou anteriormente em 2010 2014). Com temporadas recentes de rendimento abaixo e muitas vezes como meio-campista, a escolha de Tite vem gerando repercussão nas redes sociais, dividindo opiniões.

“O Daniel não veio na convocação de setembro (contra Gana e Tunísia) por problemas físicos diagnosticados. Pelos olhos da comissão, estava com baixos níveis de potência e força. Falamos disso com ele, se não me engano no dia 8, antes da Data Fifa de setembro, e disse abertamente que precisava melhorar seus níveis de força e potência. E ele disse: missão dada, será cumprida”, explicou o preparador físico Fábio Mahseredjian.

“Vimos os treinamentos dele no Barcelona e mostrou grande evolução. Agradecer a comissão técnica do Rafa Marquez no Barcelona B, que nos mostraram números que deram segurança neste aspecto físico, mostrando que o Dani Alves, que treina na equipe B do Barcelona desde 12 de outubro, é o mesmo que esteve conosco durante o ano de 2022 e nas Olimpíadas de 2021. No aspecto físico, se encontra apto. Esta é a nossa conclusão”, concluiu.

Também convocado, Thiago Silva, atualmente titular da seleção, também deve passar Djalma Santos. Aos 38 anos, o zagueiro do Chelsea vai para sua quarta Copa do Mundo, igualando Castilho, Nílton Santos, Pelé, Leão, Cafu e Ronaldo, além do ex-lateral-direito que esteve em todos os Mundiais de 1954 a 1966.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens