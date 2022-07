Daniel Alves aceita proposta do Pumas, do México, diz jornalista

O experiente lateral-direito Daniel Alves está muito próximo de oficializar a sua nova equipe. Segundo o jornalista argentino César Luís Merlo, o jogador assinará contrato de um ano de duração com o Pumas, do México. Titular da seleção brasileira, ele está há 21 dias oficialmente livre no mercado de transferências, após não renovar contrato com o Barcelona.

No acordo costurado com a equipe mexicana, além de um montante fixo, ele também deve receber valores provenientes de ações de marketing e de patrocinadores do clube.

A contratação pelo Pumas foi acelerada pela deficiência da equipe no setor após a saída de Alan Mozo para o Chivas. O antecessor na função era titular absoluto e distribuiu 14 assistências na última temporada pela equipe.

Depois de um ciclo conturbado no São Paulo, Daniel Alves teve rápida passagem pelo clube em que brilhou durante o auge da carreira. Foram somente 17 jogos no período.

Recentemente, foi especulado por Mallorca e Real Valladolid, da Espanha, como possibilidade de seguir na Europa. O Athletico-PR era outro possível destino, caso decidisse voltar ao Brasil.

Homem de confiança de Tite, Alves chegou a ironizar críticos sobre o seu futuro clube afirmando que utilizaria as redes sociais para se promover já que está “muito velho e desacreditado no mercado”.

Em recente entrevista ao Podpah, o treinador admitiu certa preocupação com a notícia de que não seguiria no Barça para a próxima temporada.

“Dani Alves é extraordinário tecnicamente. E eu brinquei com ele, falei: ‘Tu não vai estar na Copa só por um motivo: se fisicamente não estiver nas melhores condições e disputando campeonato de nível alto”, explicou na ocasião.

