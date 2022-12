Danças causam polêmica e Raphinha avisa: ‘Problema é de quem não gosta’

DOHA – O Brasil passou fácil pela Coreia do Sul, por 4 a 1, nesta segunda-feira, 5, e garantiu a classificação nas quartas de final da Copa do Mundo. Para além dos belos lances da equipe, as ‘dancinhas’ na comemoração de todos os também repercutiram, especialmente na imprensa internacional. Após a partida no estádio 974, Raphinha e outros atletas do Brasil avisaram: não vão parar de bailar.

A ‘dancinha’ que mais gerou polêmica foi a do terceiro gol, marcado por Richarlison. À beira do gramado, os atletas do banco de reservas e até o técnico Tite se juntaram para reproduzir a coreografia do ‘pombo’, característica do camisa 9 da seleção. Depois da partida, o ídolo do Manchester United, atual comentarista de programa da TV britânica, Roy Keane, criticou a postura.

“Eu acho desrespeitoso dançar toda vez que eles marcam. Não ligo se for no primeiro gol, mas toda vez é desrespeitoso. Até mesmo o treinador estava envolvido. Eu não gostei”, afirmou Keane.

🎙️ Roy Keane: "I think it's disrespectful dancing like that every time they score. I don't mind the first jig, or whatever it was, for the first goal, but not every time. It's disrespectful. Even their manager gets involved. I don't like it."#BRA | #KOR | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/E8ZhFUVRyf — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 5, 2022

Richarlison afirmou que o gesto foi ensaiado com o próprio Tite na véspera. “Importante esse clima alegre e feliz. Acho que a alegria do professor nos contagia dentro de campo. É continuar, né. Ensaiamos a dancinha na preleção, no hotel antes de vir para cá. O professor está feliz e todos ficam feliz dentro de campo.”

“O problema é de quem não gosta, porque a gente vai continuar fazendo”, resumiu Raphinha após o jogo. Lucas Paquetá também deixou claro que o grupo não pretende abandonar o seu estilo. “A dança simboliza a alegria de marcar o gol, a gente não faz para desrespeitar, não vai na frente do adversário, a gente se reúne e todos comemoram, é o nosso momento, o Brasil está comemorando. Se eles não gostam, não tenho muito o que fazer por eles, a gente vai continuar.”

O técnico Tite também comentou o assunto durante a entrevista coletiva: “Eu tenho que tomar cuidado, pois sempre há os maldosos que dizem que é desrespeito. É uma demonstração de alegria.”

Meses antes do Mundial, a dança de outro brasileiro foi motivo de confusão e racismo na Espanha, quando Pedro Bravo, presidente da Associação de Agentes Espanhóis, comparou o atacante Vinicius Junior a um macaco, por suas comemorações pelo Real Madrid. O caso gerou enorme repercussão e uma onda de apoio ao atleta, que nesta noite também celebrou o seu primeiro gol em Copas com coreografia.

