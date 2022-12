‘Dançamos?’: Jornal argentino estampa tensão com semifinal contra Brasil

O periódico Olé, um dos principais veículos esportivos da Argentina, publicou em sua capa desta terça-feira, 6, uma foto do quarteto Vinicius Júnior, Raphinha, Lucas Paquetá e Neymar com a seguinte frase estampada: “Dançamos?”, em referência a comemoração da vitória brasileira sobre a Coreia do Sul por 4 a 1. O triunfo causou preocupação com a possibilidade de um duelo contra o Brasil, nas semifinais da Copa do Mundo do Catar.

A manchete completa diz: “4 a 1 sobre a Coreia com samba. Dançamos? O Brasil não parou de dançar na goleada sobre os coreanos e até fez o sempre sério Tite mexer a cintura. Nas quartas, pega a Croácia e depois…”

Depois de passar por Sérvia, Suíça e Camarões na fase de grupos, o Brasil eliminou a Coreia nas oitavas de final em sua melhor atuação neste Mundial. Agora, enfrentará a Croácia na próxima sexta-feira, 9, às 12h (de Brasília), no estádio Cidade da Educação.

Já os argentinos iniciaram a competição perdendo para a Arábia Saudita, mas depois se recuperaram com vitórias diante de México e Polônia na primeira fase. Por fim, passaram pela Austrália nas oitavas.

Na última semana, o técnico argentino Lionel Scaloni deu uma declaração surpreendente ao dizer por quem torceria caso a sua seleção não ganhasse o Mundial. “Sou sul-americano e estou feliz que o Brasil passe. Sou fã número 1 do futebol sul-americano, tenho amigos brasileiros, e se não for a Argentina, prefiro que ganhe um sul-americano. Quem pensa o contrário está equivocado. Eles fizeram um bom trabalho e dou os parabéns.”

A frase de Scaloni dividiu opiniões pela rivalidade envolvendo os dois países – ainda mais acentuada recentemente por tensos confrontos e a conquista argentina da Copa América de 2021 em pleno Maracanã.

Ainda é assunto polêmico o jogo abandonado em 5 de setembro de 2021, pelas Eliminatórias da Copa, quando fiscais da Anvisa invadiram o campo da Neo Química Arena em São Paulo, nos primeiros minutos de bola rolando. Jogadores ainda tentaram conversar com os agentes sanitários para que o jogo continuasse, mas logo os argentinos saíram de campo, e a partida foi cancelada.

Havia a expectativa de que o jogo na Austrália pudesse valer estes pontos das Eliminatórias, mas a Fifa ordenou que o confronto fosse disputado em outra data – acontecerá em 22 de setembro – e ainda multou a CBF e a Associação do Futebol Argentino (AFA) pelos incidentes ocorridos antes e durante a partida. A CBF recebeu uma multa total de 550 mil francos suíços, pouco mais de 3 milhões de reais, enquanto a AFA terá que pagar 250.000 francos suíços, ou 1,4 milhão de reais.

Em novembro, o empate sem gols entre Brasil e Argentina, pela 14ª rodada das Eliminatórias, ficou marcado pelo polêmico lance entre o zagueiro Nicolás Otamendi e o atacante Raphinha. O defensor argentino acertou uma cotovelada no rosto do jogador brasileiro, que passou a sangrar imediatamente após o golpe. A análise do VAR entendeu apenas como um “golpe de intensidade média”, passível de cartão amarelo.

Tite não escondeu sua revolta com a arbitragem. O treinador gaúcho tratou como “inconcebível” o fato de o VAR não ter recomendado a expulsão do jogador argentino. “É impossível, vou repetir: é impossível não ver a cotovelada do Otamendi no Raphinha. Não estou falando de resultado de jogo, mas quem quer ter isenção na análise, ela é muito clara”, esbravejou Tite. O treinador da seleção brasileira evitou relacionar o resultado ao lance, ocorrido ainda no primeiro tempo. “Isso ia determinar o resultado? Não sei. Foi um grande jogo, com qualidade técnica, tradição… Mas tem um componente que tem de ser igual para os dois.”

Vale lembrar que Brasil e Argentina não se enfrentam em Copas do Mundo desde 1990, ano da fatídica eliminação com assistência de Diego Armando Maradona e gol de Caniggia. Antes, venceu o rival por 2 a 1 em 1974, empatou sem gols em 1978 e voltou a vencer novamente em 1982 por 3 a 1, no histórico time comandado por Telê Santana.

