Dança de Grealish em comemoração foi promessa a fã com paralisia cerebral

A dancinha feita pelo meia-atacante Jack Grealish ao comemorar o sexto gol da Inglaterra na goleada por 6 a 2 contra o Irã, nesta segunda-feira, 21, na estreia dos times na Copa do Mundo, chamou atenção por não ser uma celebração comum do jogador. Na verdade, o ato foi uma promessa que o atleta fez a um jovem torcedor do Manchester City chamado Finlay, que encontrou o ídolo em uma ação promovida pela Premier League no início do mês.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Finlay, de 11 anos, tem paralisia cerebral e escreveu uma carta para Grealish, que respondeu com outra. Depois, os dois se encontraram, e o jogador prometeu que faria a comemoração que o garoto escolhesse em seu próximo gol. Foi o menino quem pediu para que o camisa 7 inglês dançasse daquela forma.

Veja nos vídeos abaixo o encontro entre Grealish e Finlay, e a promessa do jogador:

Com a vitória elástica sobre o Irã, a Inglaterra largou na frente no Grupo B da Copa do Mundo. O outro jogo da chave acontece ainda nesta segunda-feira, 21, entre Estados Unidos e País de Gales, a partir das 16h (de Brasília).

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN