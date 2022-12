Cristiano Ronaldo não ficou nada satisfeito ao ser substituído na derrota de Portugal para a Coreia do Sul, por 2 a 1, nesta sexta-feira, 2, em partida válida pela terceira rodada do grupo H da Copa do Mundo do Catar. O capitão da seleção ficou irritado por deixar o campo na casa dos 19 minutos do segundo tempo e soltou um palavrão, supostamente em direção ao técnico Fernando Santos.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

A reação de Cristiano foi flagrada por câmeras do estádio no momento em que ele passa a braçadeira de capitão para o zagueiro Pepe. Ele teria dito “Está com uma pressa do c… para me tirar, f…” O astro português foi substituído quando a partida estava empatada em 1 a 1. Na entrevista pós-jogo, Fernando Santos disse que o desabafo tinha como origem um atleta adversário.

“O Ronaldo estava chateado com um jogador sul-coreano que lhe disse para se apressar e sair do campo. O Pepe até foi falar com aquele jogador depois. Ele estava respondendo ao jogador”, afirmou.

"estás com uma pressa do caralho para me tirar foda-se" pic.twitter.com/bdIfq4xmX3 — O Fura-Redes (@OFuraRedes) December 2, 2022

O camisa 7 foi um dos poucos titulares não poupados para a partida, já que Portugal já estava classificado para as oitavas de final. Ele teve atuação apagada, perdendo grande chance na área no primeiro tempo e ainda falhando no lance do primeiro gol coreano. Aos 37 anos, Cristiano persegue um recorde do lendário Eusébio, que tem um gol a mais em Copas (nove, todos marcados na edição de 1966).

Mesmo com a derrota, Portugal terminou com o primeiro lugar da chave e vai enfrentar nas oitavas de final quem ficar em segundo do Grupo G, que tem Brasil, Suíça, Camarões e Sérvia.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN