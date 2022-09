Cristiano Ronaldo e Messi vivem momentos opostos à espera da última Copa

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, os dois maiores jogadores da atual geração, vivem fases bastante distintas. Enquanto o português de 37 anos vive início de temporada turbulento no Manchester United e na seleção lusitana, o argentino de 35 anos desfruta de ótimo momento no PSG e na equipe nacional. Na última terça-feira, 28, as atuações dos dois nos últimos testes antes da Copa do Mundo do Catar, que deve ser a quinta e última de ambos, foram assunto na imprensa internacional.

Em derrota em casa por 1 a 0 contra a Espanha, que valeu a desclassificação da Nations League, Cristiano Ronaldo foi um jogadores mais criticados, apesar do desempenho abaixo de todo o time. O capitão de Portugal foi pouco influente na partida e perdeu uma grande chance de marcar. A postura pouco combativa do camisa 7 e sua revolta ao deixar o campo também foi percebida nas críticas.

“Frustrado pela derrota (0-1) frente a Espanha, que deixa Portugal sem conseguir o acesso à ‘final four’ da Liga das Nações, Cristiano Ronaldo não escondeu a desilusão e atirou a braçadeira de capitão para o relvado (gramado)”, destacou o jornal A Bola, que na véspera já havia destacado a perda de influência do veterano na equipe com a chamada “Menos Ronaldo, mais Portugal.”

Pouco mais tarde, a Argentina venceu a Jamaica, por 3 a 0, com show Lionel Messi. Preservado por conta de uma leve gripe, o jogador do PSG entrou na segunda etapa e marcou dois gols em apenas 34 minutos em campo. Nesse curto período, ainda foi capaz de criar uma grande chance e concluir dois passes para finalização. Um dos tentos, de falta, também serviu para o argentino ultrapassar Cristiano Ronaldo no ranking de maiores artilheiros em faltas em atividade, com 59.

Dentre as várias notas de elogios, o diário argentino Olé destacou a “tremenda sequência de Messi: marcou 9 dos últimos 11 gols da Argentina”, e o fato de um torcedor ter invadido o campo nos Estados Unidos, sem camisa, para que o jogador autografasse suas costas.

🫢✍️ La casi firma de Messi: cómo quedó la espalda del fanático que se metió a la canchahttps://t.co/1Tic2a42xA — Diario Olé (@DiarioOle) September 28, 2022

Familiares em defesa de CR7

Cristiano Ronaldo chegou a 14 jogos sem marcar com bola rolando. O atacante do Manchester United vive o pior início de temporada da carreira, tendo anotado apenas um gol, de pênalti, em 10 partidas. Os principais jornais de Portugal não pouparam o ídolo das críticas e citaram até um possível estresse do artilheiro.

A mãe do português, Maria Dolores Aveiro, desabafou com a partida da seleção, que vem de desempenhos abaixo. Fernando Santos, treinador, ainda acaba sendo o mais criticado, apesar de Ronaldo ter entrado no centro das contestações recentemente. Katia Aveiro, irmã de Cristiano, atacou os críticos do atacante.

“É preciso dar a mão a quem sempre deu a sua por Portugal. Mas o português é doente, mesquinho, sem alma, estúpido, ingrato e para sempre mal agradecido. Este tipo que está sentado está de rastos tem algum tempo… Não há quem lhe dê a mão, caraças. É cruel. E já foi tanto, mas tanto que deu e dá, caramba. Esse que está sentado chama-se Cristiano Ronaldo e é só o melhor jogador do Mundo”, escreveu Katia em seu instagram.

Em fases totalmente opostas, Cristiano e Messi partirão em menos de dois meses rumo ao Catar, em busca do único título importante que lhes falta. O português tem como melhor resultado o quarto lugar em 2006, na Alemanha, enquanto o argentino foi vice-campeão em 2014, no Brasil.

O início de temporada dos craques (por clube e seleção)

Cristiano Ronaldo

10 jogos

1 gol

1 assistência

Messi

13 jogos

10 gols

8 assistências

