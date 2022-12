Cristiano Ronaldo critica ‘forças externas’ após boato sobre deixar a Copa

Cristiano Ronaldo mandou um recado via redes sociais nesta quinta-feira, 8, após a Federação Portuguesa de Futebol negar que o astro tenha ameaçado abandonar a Copa do Mundo ao descobrir que seria reserva no jogo das oitavas de final contra a Suíça, na última terça, 6. O jornal português Record publicou que o atacante discutiu fortemente com o técnico Fernando Santos e cogitou até ir embora do Catar.

“Um grupo demasiado unido para ser quebrado por forças externas. Uma nação demasiado corajosa para se deixar atemorizar perante qualquer adversário. Uma equipa no verdadeiro sentido da palavra, que vai lutar pelo sonho até ao fim! Acreditem conosco! Força, Portugal!”, escreveu Cristiano no Instagram.

Mais cedo, a federação de Portugal desmentiu a publicação do Record e afirmou que “em momento algum o capitão da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, ameaçou deixar a equipe durante a Copa do Mundo do Catar. Cristiano Ronaldo constrói a cada dia uma história ímpar de serviço à seleção e ao país que tem que ser respeitada, e que atesta o inquestionável grau de compromisso com a seleção”.

A decisão de Fernando Santos de barrar Cristiano Ronaldo para a entrada do jovem Gonçalo Ramos no ataque causou espanto na imprensa mundial. Maior artilheiro da história do futebol de seleções, o astro de 37 anos havia marcado apenas uma vez na primeira fase, de pênalti, contra Gana. No terceiro jogo, contra a Coreia do Sul, ele foi filmado reclamando e falando palavrões ao ser substituído.

Santos disse que “não gostou nada” do episódio, mas assegurou que o caso não teve relação com a decisão de tirar Ronaldo do jogo contra a Suíça, que teria sido puramente tática. Seu substituto, Gonçalo Ramos, centroavante de 21 anos do Benfica, correspondeu com três gols no jogo, que terminou com goleada portuguesa por 6 a 1.

Classificado à quartas de final, Portugal volta a entrar em campo na Copa do Mundo neste sábado, 10, contra o Marrocos. O jogo acontece às 12h (de Brasília).

