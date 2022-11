Crise de lesões no ataque faz Alemanha levar novato de 29 anos para a Copa

Se, no início da temporada, Niclas Füllkrug tivesse recebido a notícia de que seria convocado para disputar a Copa do Mundo de 2022 pela Alemanha, provavelmente teria dado risada. Mas uma crise de lesões no setor ofensivo fez com que o técnico Hansi Flick apostasse no centroavante de 29 anos, que nunca jogou pela seleção, mas vive ótima fase no Werder Bremen e foi incluído entre os 26 que viajarão ao Catar.

Com dez gols e duas assistências em 15 jogos na temporada, Füllkrug tem se destacado pelo Bremen, que voltou à primeira divisão da Alemanha após passar um ano na segundona. Com 1,89 m de altura, ele tem passagens pelas categorias de base da seleção e defendeu o time sub-20 até 2014, mas nunca havia sido chamado para o time principal.

Desde 2019 no Werder Bremen, Füllkrug brilhou também na campanha do acesso à Bundesliga no ano passado, quando anotou 19 gols em 33 jogos. O atacante é conhecido na Alemanha pelas peculiaridades fora de campo: ele tem o apelido de “Lücke” – “vão”, em alemão – por causa do espaço entre seus dentes da frente, e costuma se preparar para os jogos ouvindo “Eye of the Tiger”, música que ficou famosa como tema do filme Rocky III, de 1982.

O jogador não estava no radar da seleção até pouco tempo atrás, mas nomes como Timo Werner, do RB Leipzig, Marco Reus, do Borussia Dortmund, e Lukas Nmecha, do Wolfsburg, acabaram virando desfalque para a Copa por lesão. Assim, Flick resolveu embarcar na boa fase de Füllkrug, além de levar os jovens Youssoufa Moukoko, 17 anos, e Karim Adeyemi, 20, ambos do Borussia Dortmund.

A Alemanha está no Grupo E da Copa do Mundo, e estreia no dia 23 de novembro, diante do Japão. Os outros jogos da primeira fase acontecem em 27 de novembro, contra a Espanha, e em 1º de dezembro, contra a Costa Rica.

Confira os 26 convocados da Alemanha para a Copa do Mundo:

Goleiros: Manuel Neuer (Bayern de Munique), Marc-André Ter Stegen (Barcelona) e Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Defensores: Armel Bella-Kotchap (Southampton), Matthias Ginter (Freiburg), Christian Günter (Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) e Niklas Süle (Borussia Dortmund)

Meio-campistas: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern de Munique), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern de Munique) e Jamal Musiala (Bayern de Munique)

Atacantes: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremem), Serge Gnabry (Bayern de Munique), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Thomas Müller (Bayern de Munique) e Leroy Sané (Bayern de Munique)

