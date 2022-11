CR7 x Suárez: artilheiros se reencontram para últimos suspiros em Copa

Nesta segunda-feira, 28, Portugal e Uruguai se enfrentam pela segunda rodada do grupo H da Copa do Mundo no Catar. A partida acontece no estádio Lusail, às 16h (de Brasília). Entre encontros e reencontros, o duelo coloca frente a frente os dois maiores artilheiros de cada seleção e que buscam um último suspiro para conquistar o mundo: Cristiano Ronaldo e Luis Suárez.

Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo divide as opiniões que o veem como solução ou problema. Apesar da má fase e das polêmicas arrastadas até o Catar, o gajo brilhou na estreia e se tornou o primeiro jogador a marcar gol em cinco edições diferentes de Copa do Mundo. Com a camisa de Portugal, CR7 é o maior artilheiro: são 118 gols.

Fase contestável também vive o uruguaio Luis Suárez que, aos 35 anos, ainda não balançou as redes em seu quarto Mundial. Fora do auge físico, tem a sombra do companheiro Cavani e do jovem Darwin Núñez, que pede passagem com a camisa celeste. O nome de peso não o credencia como uma certeza, mas cria esperanças para quem já viu El Pistolero marcar 68 vezes pela seleção.

CR7 e Suárez cansaram em se encontrar e reencontrar nas canchas espanholas. Os dois atacantes marcaram época no El Clásico e foram protagonistas de seus times – Real Madrid e Barcelona. Esse era o contexto na única vez em que Portugal e Uruguai duelaram em uma Copa do Mundo, no dia 30 de junho de 2018. A festa em Sochi foi toda celeste após o apito final, que culminou na eliminação lusitana. Entre os dois maiores artilheiros de cada seleção, havia Edinson Cavani para cravar dois gols e ainda sair machucado, abraçado ao craque português que tentava economizar tempo. O zagueiro Pepe diminuiu, mas não foi suficiente para evitar o revés do selecionado europeu.

Quatro anos depois, Portugal tem a chance de dar o troco e complicar a vida uruguaia no Catar. Formando juntos o grupo H, os portugueses venceram na estreia, contra Gana, e um novo triunfo confirmam os patrícios nas oitavas de final. Já o Uruguai empatou na primeira rodada, com a Coreia do Sul, e precisa de três pontos para ver um horizonte mais celeste.

