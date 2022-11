Coutinho sofre lesão muscular e deve perder Copa do Mundo pelo Brasil

A seleção brasileira deve sofrer uma grande baixa para a Copa do Mundo. Às vésperas da convocação final, Philippe Coutinho teve uma lesão muscular confirmada pelo seu clube, Aston Villa. A informação foi divulgada neste domingo, 6, pelo técnico da equipe Unai Emery.

A ausência de Philippe Coutinho na última rodada da Premier League, na partida do Aston Villa contra o Manchester United, foi justificada após o apito final. O treinador da equipe, Unai Emery, confirmou uma lesão muscular do meia brasileiro.

“Coutinho teve uma lesão. Eu não sei quanto tempo ele deve ficar fora, mas com certeza ele não volta a jogar pelo clube antes da Copa. É uma lesão muscular. Ele vai ficar de fora por um tempo”, disse Unai para o BirminghamLive.

Segundo apurado pelos jornalistas Marcelo Bechler e Fred Caldeira, da TNT Sports, a expectativa é de que Coutinho não entre em campo por pelo menos seis semanas, perdendo assim o Mundial no Catar.

Nome frequente nas listas do técnico Tite, Philippe Coutinho fez parte da seleção brasileira durante todo o ciclo e virou um dos homens de confiança do treinador para a escrete. Apesar de disputar posição com Everton Ribeiro, do Flamengo, esperava-se a presença do meia na convocação final.

A convocação final acontece nesta segunda-feira, 7, às 13h (horário de Brasília). Sem Coutinho, surgem dúvidas para a convocação de Tite. O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, diante da Sérvia.

