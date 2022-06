Costa Rica x Nova Zelândia: onde assistir à repescagem nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 14, acontece o último jogo da repescagem para a Copa do Catar. A partir das 15h (de Brasília), no Al Rayyan Stadium, em Doha, no Catar, Costa Rica e Nova Zelândia disputam a 32ª e derradeira vaga para o mundial. A partida terá transmissão pelo canal fechado SporTV. Quem vencer entra automaticamente no grupo E do torneio ao lado de Alemanha, Espanha e Japão.

Os costarriquenhos vão em busca de sua sexta participação em uma Copa. Durante a reta final das Eliminatórias da Concacaf, o país conquistou quatro vitórias consecutivas e atingiu 25 pontos – sete vitórias, quatro empates e três derrotas -, mesma pontuação dos Estados Unidos, que acabou garantindo vaga direta por ter melhor saldo de gols – 11 a 5.

A última vez que entrou em campo foi no dia 5 de junho, na vitória por 2 a 0 sobre Martinica, pela Liga das Nações da Concacaf. Para o confronto, o time terá uma série de desfalques confirmados por lesão: o lateral-direito Cristian Gamboa, o atacante Alonso Martínez, o lateral-esquerdo Ronald Matarrita e atacante José Guillermo Ortiz.

Do outro lado, a Nova Zelândia quer vencer para poder participar pela terceira vez. Campeã das Eliminatórias da Oceania, tendo eliminado as Ilhas Salomão, a seleção já tem, pelo menos, dois desfalques confirmados por lesão: o meia Singh e atacante Ryan Thomas.

Quem vencer fica com a vaga. Em casa de igualdade o jogo vai para prorrogação de 30 minutos e, se persistir, a decisão irá para os pênaltis

Confira onde assistir ao jogo pela repescagem desta terça:

15h

Costa Rica x Nova Zelândia – SporTV

