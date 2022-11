Copa do Mundo: veja as convocações de todas as 32 seleções

A Copa do Mundo de 2022 tem início no dia 20 de novembro, e as 32 seleções participantes precisam enviar até 14 de novembro a lista definitiva dos 26 jogadores convocados. Veja aqui quais times já divulgaram a lista final de atletas para a disputa do Mundial do Catar:

Catar: ainda sem data definida

Técnico: Félix Sánchez

Equador: ainda sem data definida

Técnico: Gustavo Alfaro

Senegal: ainda sem data definida

Técnico: Aliou Cissé

Holanda: a lista final será divulgada em 11 de novembro

Técnico: Louis van Gaal

Inglaterra: a lista final será divulgada em 14 de novembro

Técnico: Gareth Southgate

Irã: ainda sem data definida

Técnico: Carlos Queiroz

Estados Unidos: a lista final será divulgada em 9 de novembro

Técnico: Gregg Berhalter

País de Gales: a lista final será divulgada em 9 de novembro

Técnico: Rob Page

Argentina: ainda sem data definida

Técnico: Lionel Scaloni

Arábia Saudita: ainda sem data definida

Técnico: Hervé Renard

México: ainda sem data definida

Técnico: Gerardo Martino

Polônia: a lista final será divulgada em 10 de novembro

Técnico: Czeslaw Michniewicz

França: a lista final será divulgada em 9 de novembro

Técnico: Didier Deschamps

Austrália: a lista final será divulgada em 8 de novembro

Técnico: Graham Arnold

Dinamarca: ainda sem data definida

Técnico: Kasper Hjulmand

Tunísia: ainda sem data definida

Técnico: Jalel Kadri

Espanha: a lista final será divulgada em 11 de novembro

Técnico: Luis Enrique

Costa Rica

Técnico: Luis Fernando Suárez

Goleiros: Keylor Navas, Esteban Alvarado e Patrick Sequeira

Defensores: Francisco Calvo, Bryan Oviedo, Óscar Duarte, Kendall Waston, Rónald Matarrita, Keysher Fuller, Juan Pablo Vargas e Carlos Martínez

Meio-campistas: Celso Borges, Bryan Ruiz, Yeltsin Tejeda, Gerson Torres, Jewison Bennette, Daniel Chacón, Youstin Salas, Roan Wilson, Brandon Aguilera, Douglas López, Anthony Hernández e Álvaro Zamora

Atacantes: Joel Campbell, Johan Venegas e Anthony Contreras

Alemanha: a lista final será divulgada em 10 de novembro

Técnico: Hansi Flick

Japão

Técnico: Hajime Moriyasu

Goleiros: 1. Eiji Kawashima, 12. Shuichi Gonda, 23. Daniel Schmidt

Defensores: 2. Miki Yamane, 3. Shogo Taniguchi, 4. Ko Itakura, 5. Yuto Nagatomo, 16. Takehiro Tomiyasu, 19. Hiroki Sakai, 22. Maya Yoshida e 26. Hiroki Ito

Meio-campistas: 6. Wataru Endo, 7. Gaku Shibasaki, 8. Ritsu Doan, 9. Kaoru Mitoma, 10. Takumi Minamino, 11. Takefusa Kubo, 13. Hidemasa Morita, 14. Junya Ito, 15. Daichi Kamada, 17. Ao Tanaka e 24. Yuki Soma

Atacantes: 18. Takuma Asano, 21. Ayase Ueda e 25. Daizen Maeda

Obs: o zagueiro Yuta Nakayama foi cortado por lesão e ainda não teve substituto anunciado

Bélgica: ainda sem data definida

Técnico: Roberto Martínez

Canadá: ainda sem data definida

Técnico: John Herdman

Marrocos: ainda sem data definida

Técnico: Walid Regragui

Croácia: a lista final será divulgada em 9 de novembro

Técnico: Zlatko Dalic

Brasil: a lista final será divulgada em 7 de novembro

Técnico: Tite

Sérvia: ainda sem data definida

Técnico: Dragan Stojkovic

Suíça: ainda sem data definida

Técnico: Murat Yakin

Camarões: ainda sem data definida

Técnico: Rigobert Song

Portugal: a lista final será divulgada em 10 de novembro

Técnico: Fernando Santos

Gana: ainda sem data definida

Técnico: Otto Addo

Uruguai: ainda sem data definida

Técnico: Diego Alonso

Coreia do Sul: a lista final será divulgada em 12 de novembro

Técnico: Paulo Bento

