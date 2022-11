Copa do Mundo: relembre sete momentos marcantes em estreias

A Copa do Mundo do Catar começa neste domingo, 20, às 12h (de Brasília), com a partida entre Catar e Equador pelo Grupo A, no estádio Al Bayt. Assim que a bola rolar, o jogo já entrará para a história na lista de curiosidades das estreias pela data atípica, em novembro, quebrando a quase centenária tradição dos mundiais de disputa entre os meses de junho e julho.

Entre todas as 22 edições já disputadas, as estreias já reservaram grandes zebras para as campeãs – como as aprontadas por Camarões diante da Argentina, em 1990, e por Senegal contra a França, em 2002 – além de muitos fatos históricos. PLACAR relembra algumas:

1938: Suíça 1 x 1 Alemanha

O empate entre Suíça e Alemanha por 1 a 1, no dia 4 de junho de 1938, no Parque dos Príncipes, em Paris, foi o pioneiro nas inaugurações de Copas do Mundo. Nas edições de 1934 e 1930, pelo menos mais de um jogo aconteceu simultaneamente no primeiro dia de competição. A disputa isolada entre as seleções europeias foi o pontapé da atual tradição.

O autor do primeiro gol daquele Mundial foi o atacante alemão Josef Gauchel, aos 29 minutos do primeiro tempo. André Abegglen, que havia jogado a Copa em 1934, empatou para a Suíça. Na ocasião, o formato da competição foi inteiro em mata-mata, partindo das oitavas de final.

O regulamento previa ainda que um empate nos 90 minutos seria seguido por mais 30 de prorrogação e, se ainda não houvesse vencedor, um “replay”. Como aquela partida ficou no 1 a 1, houve novo duelo cinco dias depois, que terminou com vitória e classificação dos suíços.

1950: Brasil 4 x 0 México

A primeira Copa do Mundo depois da Segunda Guerra Mundial foi disputada no Brasil. O jogo inaugural foi marcado para o dia 24 de junho de 1950, no recém-pronto Maracanã: Brasil e México. Com dois gols de Ademir de Menezes (o autor do primeiro tento daquele Mundial) e um de Jair e de Baltazar, a partida deu início à competição que terminaria com vitória uruguaia.

A estimativa é de que havia mais de 80.000 pessoas no Maracanã, o que seria apenas um prenúncio de uma Copa marcada pela superlotação do estádio carioca. O Brasil passou em primeiro lugar do grupo 1, depois de empatar com a Suíça e vencer a Iugoslávia.

1974: Brasil 0 x 0 Iugoslávia

Campeã do mundo em 1970, a seleção brasileira foi à Alemanha para defender a taça, em 1974. O jogo inaugural do torneio contra a Iugoslávia contou com a seleção canarinho, já sem Pelé, em Frankfurt, no dia 13 de junho. O resultado foi um decepcionante empate sem gols que deu a tônica do que seria a participação nada empolgante da seleção naquela edição.

Zagallo escalou o time com: Leão; Nelinho, Luís Pereira, Marinho Peres e Marinho Chagas; Piazza, Rivellino e Paulo César Caju; Valdomiro, Jairzinho e Leivinha. Os onze escolhidos pelo treinador não foram capazes de fazer o Brasil vencer em seu segundo jogo inaugural de Copa do Mundo.

1982: Argentina 0 x 1 Bélgica

A partir de 1974, virou tradição que o primeiro jogo de cada Copa contasse com o atual campeão. Assim, coube a Argentina enfrentar a Bélgica, no dia 13 de junho de 1982, no Camp Nou, em Barcelona. A partida também marcou a estreia do craque Diego Armando Maradona em mundiais. Apesar da festa, a vitória foi da seleção europeia por 1 a 0, com gol de Erwin Vandenbergh já no segundo tempo.

Maradona, que estava em fim de empréstimo ao Boca Juniors e deixando o Argentinos Juniors para ser contratado pelo Barcelona, tinha como companheiro de ataque Mario Alberto Kempes. Mesmo assim, não foram capazes de furar a defesa belga.

1990: Argentina 0 x 1 Camarões

Mais uma vez como atual campeã, a Argentina estreou na Copa de 1990 enfrentando Camarões, no San Siro, em Milão. O placar final marcou mais um revés da albiceleste em jogos inaugurais, pois a seleção africana, mesmo com dois expulsos, conseguiu bater os sul-americanos por 1 a 0 e conquistou a sua primeira vitória na história dos mundiais.

Já consagrado mundo afora, Maradona, que vestia a faixa de capitão, não pôde superar a decepção. A Argentina superou o deslize, cresceu no torneio e acabou com o segundo lugar naquela edição, após perderem para a Alemanha na decisão.

2002: França 0 x 1 Senegal

Os Bleus chegaram à Copa de 2002 como atuais campeões do mundo e ainda muito badalados. Com dificuldades pelas lesões de Robert Pires e, principalmente, de Zinedine Zidane, a seleção francesa decepcionou: derrota para Senegal por 1 a 0.

A partida realizada dia 31 de maio de 2002, em Seul, terminou com um histórico gol de Papa Bouba Diop. O time africano passou em segundo lugar do grupo, enquanto a França terminou em último da chave, com apenas um ponto.

2014: Brasil 3 x 1 Croácia

Sessenta e quatro anos depois da primeira Copa em terras brasileiras, a disputa voltou a ser realizada no país. Desta vez, a estreia foi contra a Croácia na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 12 de junho.

O gol inaugural, curiosamente, foi brasileiro, mas contra: Marcelo tocou contra o próprio patrimônio. A seleção virou com dois gols de Neymar e um de Oscar, já nos acréscimos, para sacramentar a vitória por 3 a 1.

