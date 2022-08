Copa do Mundo: em tour mundial, taça passa pelo Brasil em outubro

A Fifa divulgou nesta quarta-feira, 24, novas informações sobre a Tour da Taça da Copa do Mundo. O objeto mais cobiçado do futebol passará pela primeira vez pelos 32 países classificados para o Mundial e a visita ao Brasil está programada para os dias 21, 22 e 23 de outubro, no Rio de Janeiro e São Paulo, ainda sem horário de visita e locais definidos.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

O Tour da Taça partiu de Dubai, em maio, em um evento que reuniu diversos ex-jogadores como o goleiro espanhol Iker Casillas e o brasileiro Kaká. Agora, o troféu chega em Seul, na Coreia do Sul, primeiro destino da segunda e última fase da rota. Na América Latina, Brasil, Argentina, Uruguai, Equador e México vão receber o troféu.

O troféu da Copa vai chegar no país-sede do Mundial, o Catar, dias antes da abertura do evento. A primeira partida da Copa será no dia 20 de novembro, às 13h (de Brasília), entre Equador e a seleção anfitriã. O Brasil estreia em 24 de novembro, diante da Sérvia, às 16h.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens