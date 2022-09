Copa do Mundo: capitães de seleções usarão faixas nas cores do arco-íris

Oito seleções europeias anunciaram nesta quinta-feira, 22, que os seus capitães usarão braçadeiras com as cores do arco-íris, símbolo da causa LGBT+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e simpatizantes), durante os jogos na Copa do Mundo do Catar. As federações que participarão da iniciativa “One Love” são Alemanha, Bélgica, Dinamarca, França, Holanda, Inglaterra, País de Gales e Suíça a fim de lutar contra o preconceito.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Nomes de destaque mundial como Harry Kane, atacante inglês, e Manuel Neuer, goleiro alemão, participarão da iniciativa. A ação pressiona a Fifa, que exige braçadeiras padronizadas para a disputa do Mundial.

“Como capitães, enfrentaremos dentro de campo, mas estaremos juntos contra todas as formas de discriminação”, disse Harry Kane, em comunicado da Federação Inglesa.

Continua após a publicidade

De acordo com a Federação Alemã de Futebol (DFB, pela sigla original), a ideia é fruto de um debate da Uefa. O grupo que definiu o conceito da campanha estuda os direitos humanos e trabalhistas na organização da Copa do Mundo de 2022.

O mundial que será disputado no Catar é alvo de contestações em razão das condições dos trabalhadores da construção de infraestrutura. Além disso, o país proíbe a homossexualidade e tem diversas políticas misóginas.

Vale lembrar que na última Eurocopa, a Uefa vetou ao pedido de autoridades da Alemanha para iluminar a Allianz Arena com um arco-íris. A iniciativa havia partido da prefeitura de Munique para demonstrar apoio ao mês de orgulho ao movimento durante a partida entre Alemanha e Hungria.

Na ocasião, clubes, jogadores e diversas pessoas influentes se manifestaram contrários a decisão da Uefa nas redes sociais.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!