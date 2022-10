Copa do Mundo 2022: São Paulo e Rio terão fan fests oficiais da Fifa

Atualizado em 10 out 2022, 13h16 - Publicado em 10 out 2022, 13h03

Por Da redação Atualizado em 10 out 2022, 13h16 - Publicado em 10 out 2022, 13h03

A Fifa anunciou nesta segunda-feira, 10, que seis cidades ao redor do planeta, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, receberão o International Fifa Fan Festival durante a Copa do Mundo do Catar. Os eventos que unem futebol, entretenimento, música, games e gastronomia complementarão as atrações da fan fest principal, a ser realizada no parque Al Bidda, em Doha.

No Brasil, os eventos acontecerão no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, e na praia de Copacabana, no Rio. Os locais já receberam espaços semelhantes durante a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. As outras cidades a receber fan fests serão Londres (Inglaterra), Cidade do México (México), Seul (Coreia do Sul) e Dubai (Emirados Árabes Unidos). As cervejas vendidas, inclusive em sua versão sem álcool, serão Budweiser, Corona e Brahma, patrocinadoras oficiais dos torneios.

Em nota, a entidade informou que todos os eventos internacionais do Fifa Fan Festival contarão com transmissões ao vivo dos jogos no Catar e várias atividades de entretenimento, como a apresentação de DJs de renome internacional, músicos e artistas locais e presença de ex-jogadores. Alguns eventos terão áudio imersivo 4D, que trará os sons das partidas nos estádios do Catar.

Os eventos internacionais do Fifa Fan Festival estarão abertos em datas e horários selecionados ao longo do torneio, a partir da abertura, em 20 de novembro. O conceito de cada evento varia em tamanho, com ativações inovadoras dos patrocinadores e eventos principais com capacidade para mais de 10 000 visitantes.

Os eventos são apenas para consumidores com idade legal para consumo de bebidas alcoólicas. Para todos os seis eventos, o acesso geral será gratuito ou terá custo mínimo, enquanto o acesso VIP estará disponível mediante pagamento. “O Fifa Fan Festival foi concebido para reunir os torcedores além dos estádios para vivenciar o melhor do futebol, da música, da cultura e do estilo de vida”, disse o Diretor de Negócios da Fifa, Romy Gai.

Em breve, a Fifa disponibilizará mais informações sobre a programação de shows e jogos nas fan fests.

🇶🇦​ Doha

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿​ London

🇲🇽​ Mexico City

🇧🇷​ Rio de Janeiro

🇧🇷​ Sao Paulo

🇰🇷​ Seoul

🇦🇪​ Dubai The FIFA Fan Festival is going global! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 10, 2022

