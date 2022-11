Copa das lesões: os 11 jogadores que já se machucaram desde a estreia

A Copa do Mundo do Catar está apenas em seu quarto dia de disputa, mas já apresenta um dado preocupante para treinadores e seleções. Nas nove partidas concluídas até aqui, onze jogadores foram substituídos por lesão.

Em algumas delas, cenas chocantes como a do goleiro Alireza Beiranvand, do Irã, que sofreu uma concussão cerebral na partida contra a Inglaterra. Outro grave caso envolve o lateral-esquerdo Lucas Hernández, da França, que rompeu o ligamento anterior cruzado do joelho direito.

As razões ainda não foram explicadas por profissionais, mas questionamentos atribuem a estatística ao fato da disputa acontecer nos meses de novembro e dezembro, metade da temporada na Europa e em outros lugares do mundo.

Quem são os 11 lesionados da Copa?

Alireza Beiranvand (Irã)

Pelo Irã, Alireza Beiranvand deixou o jogo contra a Inglaterra ainda no início de jogo após choque com o zagueiro Majid Hosseini, companheiro de equipe. Ele ainda tentou voltar para o jogo, mas acabou substituído na sequência por Hossein Hosseini. Ainda no estádio, a Fifa explicou que o jogador tinha suspeita de concussão cerebral. Beiranvand foi levado ao hospital e está em observação.

Harry Maguire (Inglaterra)

O placar já marcava 4 a 1 para a Inglaterra quando o zagueiro inglês Harry Maguire foi substituído após atendimento médico em campo. Houve suspeitas de uma lesão na cabeça, mas o treinador Gareth Southgate afirmou que o defensor só “não se sentia bem”.

Abdou Diallo (Senegal)

O lateral-esquerdo senegalês, que joga pelo Red Bull Leipzig, deixou o campo aos 17 minutos do segundo tempo na partida contra a Holanda. Segundo anúncio da federação, está bem e não deve ser desfalque.

Cheikhou Kouyaté (Senegal)

Pouco depois do companheiro deixar o campo, foi a vez do meio-campista Cheikhou Kouyaté também virar problema para o treinador Aliou Cissé. Em comunicado, os senegaleses afirmam que haverá mais avaliações sobre o estado físico do jogador.

Weston McKennie (EUA)

Meio-campista da Juventus, Weston McKennie deixou o campo com dores na parte da interna da coxa no empate por 1 a 1 contra País de Gales. O jogador já chegou à Copa após se recuperar de uma lesão.

Harry Wilson (País de Gales)

Já ao fim do jogo contra os Estados Unidos, o meio-campista galês Harry Wilson deixou o campo, substituído, por suspeita de lesão. A comissão galesa mantém observação sobre o estado do jogador.

Ethan Ampadu (País de Gales)

Volante galês de 22 anos, Ampadu foi outro que deixou o campo no empate contra os Estados Unidos. Assim como o caso de Wilson, ainda está sob supervisão da comissão.

Salman Al-Faraj (Arábia Saudita)

Considerado um dos destaques da seleção, o meio-campista Al-Faraj voltou de lesão pouco antes da Copa do Mundo. No entanto, o capitão saudita deixou o gramado ainda antes do intervalo.

Yasir Al-Shahrani (Arábia Saudita)

Já na reta final da vitória saudita sobre a Argentina, um lance assustou no estádio de Lusail. Em choque com o goleiro Al-Owais, o lateral Al-Shahrani desmaiou em campo e quebrou ossos da face. Passará por cirurgia e está fora da Copa.

Thomas Delaney (Dinamarca)

Meio-campista da forte geração dinamarquesa, Thomas Delaney não conseguiu completar o jogo contra a Tunísia. Com dores no joelho, foi substituído e fez tratamento com gelo já no banco de reservas.

Lucas Hernández (França)

No lance do gol da Austrália, ainda no início do jogo, o lateral-esquerdo Lucas Hernández sofreu forte lesão e foi substituído. Exames constataram ruptura no ligamento do joelho, o que o deixa fora da Copa e do restante da temporada.

Noussar Mazraoui (Marrocos)

Um dos principais nomes da seleção marroquina, Mazraoui também precisou sair no empate sem gols contra a Croácia. O lateral do Bayern de Munique ainda passará por exames para constatar a gravidade da lesão.

