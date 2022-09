Convocados: irmãos Williams podem jogar Copa por seleções diferentes

A família Williams, de ascendência ganesa e liberiana e radicada no País Basco, na Espanha, está em festa. Os atacantes Iñaki Williams e Nico Williams, ambos do Athletic Bilbao, foram convocados para os últimos amistosos antes do início da Copa do Mundo do Catar. O que mais chama atenção, no entanto, é o fato de estarem em listas de seleções diferentes.

Eles são filhos de pai ganês e mãe liberiana, mas nasceram em solo espanhol — por isso podem atuar no Athletic, clube que só admite a presença de jogadores nascidos na região do País Basco. Iñaki, de 28 anos, o mais experiente e consagrado, chegou a disputar um jogo pela seleção espanhola adulta, um amistoso diante da Bósnia, em 2016, mas como nunca realizou uma partida oficial, estava apto e aceirou servir Gana no Mundial, nem bem como outros reforços ‘estrangeiros’ que devem reforçar o time no Mundial. A estrela do Athletic estrará pela equipe africana diante da seleção brasileira, em amistoso na França em 23 de setembro.

Já Nico, de 20 anos, recebeu seu primeiro chamado para a seleção espanhola nesta sexta-feira, 16, para os jogos contra Suíça e Portugal, pela Liga das Nações. Pode se tratar apenas de um teste, e sua presença no Catar é certamente menos provável, mas caso Nico também esteja na Copa, a família Williams terá de se desdobrar para acompanhar as seleções, que ocupam grupos diferentes.

Em julho, Iñaki justificou sua escolha por Gana em uma publicação no Instagram. “Cada passo tem seu próprio significado. Uma evolução. Um olhar para o futuro que deixa um rastro em si. Um legado. Meus pais me criaram com valores baseados em humildade, respeito e amor. Eles me ensinaram a abraçar a vida. Nessa busca constante de continuar crescendo e trabalhando na busca de evoluir pessoal e profissionalmente como indivíduo. É por isso que sinto que o momento chegou para mim de encontrar minhas origens dentro de mim mesmo e com a África e com Gana, o que significa muito para mim e para minha família”, escreveu.

A presença de irmãos jogando por seleções diferentes não seria inédita em Copas. Kevin Prince Boateng, por Gana, e Jerome Boateng, pela Alemanha, disputaram os Mundiais de 2010 e 2014. Outra conhecida dupla dos brasileiros a atuar por equipes diferentes é a dos filhos do ex-jogador Mazinho: Thiago Alcântara defenderá a Espanha no Catar, enquanto Rafinha Alcântara, campeão olímpico pelo Brasil na Rio-2016, não conseguiu se firmar na seleção pentacampeã. Jogando por uma mesma equipe, há vários registros de irmãos na Copa, como os dinamarqueses Brian e Michael Laudrup, os ingleses Bobby e Jack Charlton, os holandeses Frank e Ronald de Boer, entre outros.