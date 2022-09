Tite convoca seleção com Ibañez, Bremer, Pedro e Everton Ribeiro

O técnico Tite convocou a seleção brasileira, nesta sexta-feira para os amistosos contra Gana e Tunísia, que serão realizados na França nos dias 23 e 27, respectivamente. A lista contou com duas estreias, a dos zagueiros Bremer, da Juventus, e Ibañez, da Roma, além dos retornos dos flamenguistas Everton Ribeiro e Pedro e de Roberto Firmino, do Liverpool.

Esta foi a última lista antes da definitiva que elegerá os 26 atletas que buscarão o hexa na Copa do Mundo do Catar entre novembro e dezembro.

As principais ausências da lista foram Daniel Alves (Pumas), Philippe Coutinho (Aston Villa) e Gabriel Jesus (Arsenal). Chamou a atenção a escolha de levar apenas um lateral-direito, Danilo, da Juventus. Tite explicou que os versáteis Fabinho, Ibañez e Militão podem ser improvisados na posição.

Na esquerda, Alex Telles, do Sevilla, ganhou a vaga de Guilherme Arana, do Atlético-MG, que perdeu a chance de ir ao Mundial ao sofrer grave lesão no joelho. No ataque, Pedro, artilheiro da Libertadores e grande destaque do Flamengo, voltou a ter chances, bem como Matheus Cunha, do Atlético de Madri, com quem deve brigar por uma vaga no Catar.

A lista de convocados para os amistosos contra Gana e Tunísia:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Danilo (Juventus), Alex Telles (Sevilla) e Alex Sandro (Juventus)

Zagueiros: Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Bremer (Juventus) e Ibañez (Roma)

Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Bruno Guimarães (Newcastle), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (West Ham) e Everton Ribeiro (Flamengo)

Atacantes: Neymar (PSG), Vinicius Júnior (Real Madrid), Pedro (Flamengo), Matheus Cunha (Atlético de Madri), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Richarlison (Tottenham), Antony (Manchester United) e Firmino (Liverpool)

Sem conseguir encontrar um adversário europeu, a CBF priorizou a busca por boas seleções que estejam no Mundial e obteve acordo com as equipes africanas. No dia 23 de setembro, o time enfrentará Gana, no estádio Océane, e no dia 27 jogará contra a Tunísia, no Parque dos Príncipes, em Paris.

No Catar, Gana enfrentará Portugal, Uruguai e Coreia do Sul no Grupo H, de onde sairá o adversário do Brasil nas oitavas, caso a equipe avance. Já a Tunísia ocupa o Grupo D ao lado de França, Dinamarca e Austrália.

