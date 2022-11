Tite convoca Dani Alves e Martinelli para a Copa; veja lista completa

O técnico Tite anunciou a convocação final da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2022 nesta segunda-feira, 7, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro. A maior incógnita ficava por conta de Daniel Alves, confirmado na lista aos 39 anos. O zagueiro Bremer (Juventus) e Gabriel Martinelli (Arsenal) venceram a concorrência em seus setores.

A lista de 26 atletas tem três representantes de clubes brasileiros: Weverton (Palmeiras) e Everton Ribeiro e Pedro (Flamengo). Tite optou por levar nove atacantes, incluindo os jovens Rodrygo (Real Madrid) e Martinelli, ambos de 21 anos. Dentre as ausências mais marcantes estão Gabigol, do Flamengo, e Roberto Firmino, do Liverpool:

Confira, abaixo, os convocados:

GOLEIROS

Alisson – Liverpool

Ederson – Manchester City

Weverton – Palmeiras

LATERAIS

Danilo – Juventus

Daniel Alves – Pumas

Alex Sandro – Juventus

Alex Telles – Sevilla

ZAGUEIROS

Marquinhos – PSG

Thiago Silva – Chelsea

Éder Militão – Real Madrid

Bremer – Juventus

MEIO-CAMPISTAS

Casemiro – Manchester United

Fabinho – Liverpool

Fred – Manchester United

Bruno Guimarães – Newcastle

Lucas Paquetá – West Ham

Everton Ribeiro – Flamengo

ATACANTES

Neymar – PSG

Vinicius Jr – Real Madrid

Raphinha – Barcelona

Antony – Manchester United

Richarlison – Tottenham

Gabriel Jesus – Arsenal

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Pedro (Flamengo)

Rodrygo (Real Madrid)

Sobre a escolha por Daniel Alves, que teve passagem ruim pelo Pumas, do México, e está recuperando a forma física no Barcelona, o treinador saiu pela tangente. “O critério do Daniel Alves é o critério de todos. Ele premia a qualidade técnica individual, o aspecto físico e traz o aspecto mental. Tal qual os outros. Alguns com uma ou outra qualidade a mais.”

Tite disse que Daniel Alves é “um dos capitães” do time, mas que a escolha do dono da braçadeira dependerá da escolha do time titular, dando a entender que ele será reserva.

Os jogadores convocados se apresentarão para o início da preparação em 14 de novembro, em Turim, na Itália, e cinco dias depois viajam para Doha, no Catar, país-sede do torneio. A estreia acontece dia 24, diante da Sérvia, no estádio Lusail.

Confira, abaixo, tudo sobre a convocação:

13h15 – Lista definida!

13h10 – Chefe de delegação definido

O coordenador de seleções Juninho Paulista informou que Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, será o chefe da delegação na Copa e o ex-zagueiro e técnico Ricardo Gomes será um dos observadores da CBF no Catar.

13h – Vai começar a convocação

Em instantes, o técnico Tite anunciará a lista de 26 convocados para a Copa do Mundo do Catar.

12h55 – Pedro e Firmino? Pedro ou Firmino?

Pedro, craque e artilheiro da última Libertadores, com 12 gols, é nome bem cotado para a lista final. Ele foi chamado após intenso clamor popular na última Data Fifa embalado pela excelente fase no Flamengo. Dentro de campo, correspondeu: precisou de poucos minutos para balançar as redes na goleada diante da Tunísia.

Situação semelhante a de Firmino, já sem espaço na seleção. Em nova boa fase no Liverpool, despertou novamente a atenção de Tite na reta final. Tem oito gols e quatro assistências em 19 jogos pelos Reds nesta temporada. Há espaço para os dois nomes na convocação?

12h52 – O último xerife

Na Rússia, Miranda (Inter de Milão), Thiago Silva (PSG), Marquinhos (PSG) e Geromel (Grêmio) foram os escolhidos por Tite entre os zagueiros. Desta vez, Miranda, hoje no São Paulo, e Geromel, ainda no Grêmio, estão fora da disputa. Eder Militão, do Real Madrid, já se afirmou como terceiro nome para o setor – opção, também, para a lateral direita. Falta, contudo, a quarta vaga.

A disputa está aberta e tem concorrentes de sobra: Roger Ibãnez (Roma), Bremer (Juventus) e Gabriel Magalhães (Arsenal) surgem como os favoritos, mas Lucas Veríssimo (Benfica), Felipe (Atlético de Madri) e Léo Ortiz (Red Bull Bragantino) também correm pela vaga.

12h50 – Caminho livre

Everton Ribeiro e Philippe Coutinho fomentavam a última grande dúvida no meio-campo da seleção. Com a lesão sofrida pelo meia do Aston Villa, o caminho parece ter ficado livre para o camisa 7 do Flamengo. O experiente jogador de 33 anos chegou a perder espaço, mas recuperou moral com um bom segundo semestre após a chegada do técnico Dorival Júnior ao Rubro-Negro. Foi dele a assistência para o gol de Gabriel Barbosa no título da Libertadores no último dia 29 de outubro. Everton realizou 15 partidas no atual ciclo, marcando três gols: diante do Peru, em duas oportunidades, e do Chile, em confrontos pelas Eliminatórias e na última Copa América. Também deu uma assistência.

12h45 – Vagas conquistadas de última hora

A última lista de Tite, para os amistosos contra Gana e Tunísia, contou com duas estreias, a dos zagueiros Bremer, da Juventus, e Ibañez, da Roma, além dos retornos dos flamenguistas Everton Ribeiro e Pedro e de Roberto Firmino, do Liverpool. Alguns deles devem pintar na convocação desta segunda, repetindo o feito de Ronaldo (1994), Gilberto Silva (2002), Grafite (2010), Henrique (2014) e outros atletas que levaram a vaga no último teste. Relembre.

12h40 – Vem novidade agora?

Em 14 de maio de 2018, Tite anunciou os 23 nomes para a Copa do Mundo da Rússia. Todos os chamados estiveram entre os 64 testados pelo treinador de agosto de 2016, quando assumiu, até a data da convocação final. Na ocasião, apenas seis eram remanescentes da Copa de 2014, do fatídico 7 a 1 para a Alemanha em Belo Horizonte: Marcelo, Thiago Silva, Fernandinho, Paulinho, Willian e Neymar. A tendência, dessa vez, é que haja mais remanescentes.

Goleiros: Alisson (Roma), Ederson (Manchester City) e Cássio (Corinthians)

Laterais: Danilo (Manchester City), Fagner (Corinthians), Filipe Luís (Atlético de Madri) e Marcelo (Real Madrid)

Zagueiros: Miranda (Inter de Milão), Thiago Silva (PSG), Marquinhos (PSG) e Geromel (Grêmio)

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Philippe Coutinho (Barcelona), Fernandinho (Manchester City), Fred (Shakhtar Donetsk), Paulinho (Barcelona), Renato Augusto (Beijing Guoan) e Willian (Chelsea)

Atacantes: Douglas Costa (Juventus), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG) e Taison (Shakhtar Donetsk)

Confira todos os nomes chamados no ciclo para 2022

12h35 – Líder do ranking contra ‘maldição’

A seleção disputará a Copa como líder do ranking da Fifa, o que aumenta o seu favoritismo, mas também o fará lidar com uma espécia de “maldição” em Doha. Desde a criação do Ranking da Fifa, em 1993, nunca uma seleção que chegou ao mundial na liderança levantou a taça. Antes da Copa de 2018, a Alemanha, então no topo do ranking, deixou a competição ainda na fase de grupos.

A Espanha era a líder em 2014, e também caiu na primeira fase. O Brasil, por três vezes, também provou experiências semelhantes. Em 1998, terminou como vice. Em 2006, ficou em quinto, sendo eliminado pela França nas quartas de final. Em 2010, encerrou na oitava colocação, após sucumbir para a Holanda também nas quartas.

🆕 FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking is out!

🇧🇷 Brazil increase their lead at the top 💪

📈 Big gains for Scotland, Azerbaijan, Algeria, Georgia, Mauritania and Suriname 🧗

🇮🇹 Only change in top 🔟is Italy leapfrogging Spain 🇪🇸

👉 https://t.co/l8xCZVumLX pic.twitter.com/yZpd94P41R — FIFA.com (@FIFAcom) October 6, 2022

12h25 – Agenda da seleção

Os jogadores convocados se apresentarão para o início da preparação em 14 de novembro, em Turim, na Itália e cinco dias depois viajam para Doha, no Catar, país-sede do torneio. A estreia acontece dia 24, diante da Sérvia.

Confira o calendário:

07 de novembro: Lista oficial e convocação dos 26 jogadores ao Mundial

13 de novembro: Liberação dos jogadores pelos clubes para a seleção

14 de novembro: Apresentação dos jogadores em Turim, na Itália, para a preparação da seleção

19 de novembro: Viagem à Doha

20 a 23 de novembro: Treinos em Doha

24 de novembro: Estreia da seleção brasileira contra a Sérvia

12h15 – Desfalque certo

Um dos destaques do Brasil na última Copa, Philippe Coutinho ficará de fora da lista para 2022. Um dia antes da convocação final, o meia teve uma lesão muscular confirmada pelo seu clube, Aston Villa, e deve ficar seis semanas em recuperação. Coutinho disputava uma vaga na lista com Everton Ribeiro, do Flamengo. Existe ainda a possibilidade de Tite levar mais um meia ou incluir Roberto Firmino, o atacante com mais características de camisa 10, na lista.

12h05 – As principais dúvidas

Com uma base já consolidada, a seleção tem poucas dúvidas na lista. Uma delas é a presença do lateral-direito Daniel Alves, de 39 anos, que tem treinado no Barcelona após ter sido eliminado com o Pumas na liga mexicana. Ele concorre com Emerson Royal, do Tottenham, e existe ainda a chance de Tite abrir mão de um reserva para Danilo, pois tem o versátil zagueiro Éder Militão como opção para o setor.

Bremer (Juventus) e Gabriel Magalhães (Arsenal) disputam a última vaga na zaga. Outra incógnita é sobre quem vai ficar compor o ataque, com nomes como Gabriel Jesus, Firmino, Pedro, Rodrygo, Matheus Cunha, Martinelli e Gabigol brigando por três ou quatro vagas.

Confira os garantidos e as últimas dúvidas da lista de Tite

12h – Lista assinada

Restando uma hora para o anúncio oficial, o técnico Tite já assinou a lista com 26 convocados para o Mundial do Catar.

