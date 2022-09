Conheça naturalizados de Gana, rival do Brasil no penúltimo jogo pré-Copa

O Brasil enfrenta Gana, nesta sexta-feira, 23, às 15h30 (de Brasília), no Stade Oceane, em La Havre, França. O duelo é o penúltimo amistoso das seleções antes da estreia na Copa do Mundo, em novembro. Teste para os brasileiros, a seleção ganesa tem reforços de jogadores recém-naturalizados, que devem disputar o Mundial pelo time africano.

A prática de naturalizar jogadores é tradicional no futebol. Em 2018, na Copa da Rússia, 82 jogadores atuaram por países sem ser o de sua nascença. Entre esses nomes, estiveram Mario Fernandes, Pepe, Thiago Clonek, Diego Costa e Rodrigo, nascidos Brasil, que defenderam Rússia, Portugal, Polônia e Espanha, respectivamente.

Conheça os três naturalizados que podem jogar por Gana contra o Brasil:

Iñaki Williams

Destaque do Athletic Bilbao, o atacante de 28 anos optou por defender Gana, nacionalidade de seu pai, apesar de já ter disputado um amistoso pela seleção da Espanha, país que nasceu. Naturalizado recentemente, deve estrear com a camisa da equipe africana justamente contra a seleção.

Iñaki Williams já somou 346 jogos com a camisa do Athletic. Camisa nove da equipe, é forte candidato a destaque ganês no Mundial. O atacante é irmão mais velho de Nico Williams, convocado recentemente pela seleção da Espanha.

Tariq Lamptey

🤝🏼 | It was just a matter of time 🤗 Welcome home Tariq 🤝🏼#BlackStars | #BringBackTheLove pic.twitter.com/Fuv0qBFU0V — Black Stars 🇬🇭 (@GhanaBlackstars) July 6, 2022

Formado no Chelsea, o lateral-direito Tariq Lamptey é um dos reforços da seleção ganesa. Cobiçado pela seleção inglesa durante as categorias de base, não recebeu espaço e passou a ser sondado por Gana.

Aos 21 anos, no Brighton, da liga inglesa, aceitou o chamado da Federação Ganesa e estreia contra o Brasil. Lamptey é filho de ganeses e nasceu em Hillingdon, na Inglaterra.

Stephan Ambrosius

Zagueiro de 23 anos, Stephan Ambrosius é o menos badalado dos reforços. Nascido na Alemanha, foi revelado pelo Hamburgo, clube da cidade que nasceu. Destaque ainda jovem, disputou a Eurocopa Sub-21 de 2021 com a seleção alemã.

Atualmente, Ambrosius está no Karlsruher, time da segunda divisão do Campeonato Alemão. O defensor aceitou o convite da seleção ganesa para defender o país de seus pais.

