Com ‘convocação’ de Tite, McDonald’s lança lanches da Copa de 2022

Patrocinador oficial da Copa do Mundo, o McDonald’s divulgou nesta quarta-feira, 28, o cardápio especial da franquia para o Mundial deste ano. Quem participou do bem-humorado anúncio dos novos sabores dos lanches nas redes sociais foi o técnico da seleção brasileira, Tite, onde aparece ‘convocando’ os hambúrgueres.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Nos vídeos de divulgação, Tite aparece em uma espécie de ‘coletiva de imprensa’ apresentando a edição especial do cardápio, como na apresentação do McBrasil e McFlurry Brasil. “Esse é especial, né? Vem com um empanado de queijo que é um golaço”.

O Tite trouxe as novidades sobre o McBrasil e McFlurry Brasil. Confere aí! 🍔🍦🇧🇷 #SeleçõesDoMequi pic.twitter.com/t7ORFj94JF — Cola no Méqui (@McDonalds_BR) September 28, 2022

Até o fim da Copa do Mundo, a franquia norte-americana, famosa por anunciar cardápios comemorativos em ano de Mundial, divulgou que em cada dia da semana um sabor de hambúrguer que leva o nome de alguns países que disputarão o torneio, entre novembro e dezembro, ficará disponível à venda nas lojas.

Continua após a publicidade

Até o momento foram divulgados o McBrasil, McCatar, McMéxico, McFrança e McAlemanha. “E o que tem na segunda, Tite?”, pergunta o ‘jornalista’ na publicidade. “Tem estreia do McCatar (…) essa seleção do Mc será revelação”, brinca Tite em referência a estreia do país-sede, Catar, na Copa do Mundo.

O país sede também veio esse ano. E o Tite já convocou, hein? 🍔🇶🇦 #SeleçõesDoMequi pic.twitter.com/tN5ogUXG3g — Cola no Méqui (@McDonalds_BR) September 28, 2022

O Tite convocou o McFrança e vou falar: esse sabor promete, viu? Já anota na agenda pra provar essa novidade 🍔🇫🇷 #SeleçõesDoMequi pic.twitter.com/e9SQ7BpjXM — Cola no Méqui (@McDonalds_BR) September 28, 2022

O McMéxico também tá na lista dos convocados pelo Tite. Olha como ele vem. Diz aí, já bateu a fome de Méqui? 🍔🇲🇽 #SeleçõesDoMequi pic.twitter.com/OdyNgHuXYo — Cola no Méqui (@McDonalds_BR) September 28, 2022

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens