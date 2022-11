Com 3 dúvidas, Brasil pode ter Pedro e Everton Ribeiro contra Camarões

DOHA – O técnico Tite confirmou nesta quarta-feira, 30, que utilizará uma formação reserva no último jogo da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo, diante de Camarões, na próxima sexta-feira, 2, às 16h (de Brasília), no Lusail. Há, no entanto, três dúvidas: Fred ou Bruno Guimarães como segundo volante, Rodrygo ou Everton Ribeiro no meio, e Gabriel Jesus ou Pedro no ataque.

Com o Brasil classificado e o primeiro lugar encaminhado, além do desfalque certo de Danilo, Neymar e Alex Sandro, lesionados, o técnico Tite decidiu preservar os titulares, já visando as oitavas de final da Copa do Mundo, que acontecem apenas três dias depois. A pedido do treinador, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já adiantou a escalação com as três duvidas.

O Brasil vai a campo, portanto, diante de Camarões com: Ederson, Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho e Fred (Bruno Guimarães); Rodrygo (Everton Ribeiro), Antony, Gabriel Jesus (Pedro) e Gabriel Martinelli.

Dos 26 convocados, apenas sete ainda não estrearam: os goleiros Ederson e Weverton, lateral-direito Daniel Alves, o zagueiro Bremer, o volante Fabinho, o meia Everton Ribeiro e o atacante Pedro.

Com a escolha, Daniel Alves, de 39 anos, se tornará o atleta mais velho a disputar uma partida pela seleção, superando recorde estabelecido no Catar por Thiago Silva, 38, que será poupado. Fred é o único pendurado com cartão amarelo do time e pode dar lugar a Bruno Guimarães, que entrou bem contra a Suíça.

O Brasil lidera o Grupo G com seis pontos e saldo de três gols positivos, e ainda pode ser superado pela Suíça, que tem três pontos e saldo zero. Desta forma, basta um empate diante de Camarões, que divide a lanterna com sérvios com um ponto, para que a seleção garanta o primeiro lugar.

Caso avance em primeiro, a equipe de Tite terá uma preparação menor para o confronto das oitavas, que acontece 72 horas depois de sua despedida da primeira fase, na segunda-feira, dia 5, às 16h, no estádio 974, cujo gramado foi bastante criticado pelos atletas na partida diante da Suíça.

