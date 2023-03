Chegam em 2026? Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic são convocados de novo

Dois astros do futebol mundial já na etapa final de suas carreiras foram convocados para defender novamente seus países na próxima data Fifa: o português Cristiano Ronaldo, de 38 anos, e o sueco Zlatan Ibrahimovic, de 41. Mesmo com a idade avançada, eles seguem nos planos de suas respectivas seleções, que encaram em março os primeiros jogos pelas eliminatórias da Eurocopa de 2024.

Capitão e artilheiro histórico da seleção portuguesa, Cristiano teve um 2022 para esquecer. Após perder a titularidade no Manchester United, o atacante deu uma entrevista-bomba na Inglaterra em que criticou duramente o clube, o técnico Erik ten Hag e até os companheiros. Conseguiu o que queria: o United rescindiu seu contrato. Sem espaço em um grande centro, hoje ele atua pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, ganhando o maior salário da história do futebol.

O camisa 7 foi para a Copa do Mundo sem clube e, após atuações fracas na fase de grupos, perdeu a posição para o jovem Gonçalo Ramos, do Benfica, que fez três gols nas oitavas de final contra a Suíça. Nas quartas, Portugal caiu para a surpresa Marrocos, e Cristiano não conseguiu mudar o jogo quando entrou. Após a eliminação, ele saiu chorando para os vestiários.

Já Ibra segue em um grande clube europeu, o Milan, mas sofreu uma grave lesão no joelho em maio do ano passado e fez apenas três jogos na atual temporada pelo time italiano. Ele passou cinco anos longe da seleção sueca, tendo anunciado sua aposentadoria da equipe nacional após a Eurocopa de 2016, mas voltou a se colocar à disposição no ano passado e, desde então, foi convocado sempre que esteve fisicamente apto.

As eliminatórias da Euro 2024, que será disputada na Alemanha no ano que vem, já começam nesta data Fifa. Portugal, no grupo J, encara Liechtenstein, em 23 de março, e Luxemburgo, no dia 26, enquanto a Suécia, no grupo F, enfrenta a Bélgica, no dia 24, e o Azerbaijão, no dia 27. Será que os veteranos chegam até a Copa de 2026?