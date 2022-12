Chef da ‘carne de ouro’ é criticado por importunar campeões mundiais

Nusret Gökçe, o chef turco apelidado de Salt Bae, já era uma celebridade internacional antes do início da Copa do Mundo, mas usou o evento no Catar para angariar ainda mais seguidores em suas redes sociais. Conhecido pela forma teatral com a qual salpica os bifes nas 22 unidades de seu restaurante de luxo, o Nusr-et, ele se viu no centro de algumas polêmicas durante o Mundial. No Brasil, o que mais chamou a atenção foi a presença de atletas da seleção brasileira comendo a carne folheada a ouro, atração de seu restaurante em Doha, durante uma noite de folga. No último domingo, 18, porém, os papéis se inverteram quando Nusret Gökçe pisou no território dos jogadores — e foi criticado por sua falta de decoro.

Por algum motivo ainda não explicado pela Fifa, o chef turco foi convidado a entrar no gramado do Lusail depois que a Argentina bateu a França nos pênaltis e conquistou o tricampeonato mundial. O influencer gastronômico com quase 50 milhões de seguidores no Instagram, então, não se conteve e quis roubar a cena. Se aproximou dos campeões, um por um, querendo registrar fotos. Ele foi além e diversas vezes pegou a taça nas mãos, algo que é proibido pela Fifa (apenas os vencedores e dirigentes ou chefes de estado designados podem encostar nela).

Em vídeos postados por ele próprio, foi possível notar o incômodo de atletas como Ángel Di María e Lisandro Martínez. Nusret, claro, tentou surfar no sucesso da nome da final, Lionel Messi, que apesar de conhecê-lo, por já ter frequentado seus restaurantes, foi quem menos lhe deu bola. Nas redes sociais, muitos torcedores celebraram o fato do camisa 10 argentino ter feito pouquíssimo caso da presença do chef turco no campo.

Gente, o Messi esnobando o Salt Bae 😂😂😂 pic.twitter.com/n3NprV6o7V — Fernando (@Tucciii) December 19, 2022

Diversos fãs também celebraram o fato de, pouco depois de ignorar Salt Bae, Messi ter dado um efusivo abraço em Antonia Farías, a cozinheira da seleção argentina.

Este pibe que es el amo y señor del universo, saluda a la COCINERA del plantel de la selección palmadita incluida, como si fuese de su familia! Otros tienen un séquito de chupaculos por eso sos tan grande leo valores, familia y humildad!🤷🏻‍♂️🇦🇷🏆🃏 #argentina pic.twitter.com/LevERvJa3B — Momobufon🃏🃏😜 (@momobufon) December 19, 2022

Nas fotos postadas com a taça e os jogadores argentinos, Nusret Gökçe recebeu diversas críticas. “O cara acha que que ele é o personagem principal…”, escreveu um seguidor. “Caçador de atenção”, completou outro. Confira, abaixo, as postagens: