Catar proibirá venda de cerveja dentro dos estádios durante a Copa

Não haverá venda de bebidas alcoólicas dentro dos estádios durante a Copa do Mundo do Catar, informou nesta quinta-feira, 7, a agência de notícias Reuters. A alternativa ainda estudada pelos organizadores do evento, patrocinado por marcas globais de cerveja, será vender os produtos apenas antes ou depois de algumas partidas do torneio, que começa em 21 de novembro.

“Nos estádios, os planos ainda estão sendo finalizados, mas a discussão atual é permitir que os torcedores tomem cerveja na chegada e na saída do estádio. A cerveja não será servida durante a partida ou dentro do estádio”, disse uma fonte ligada ao tema à Reuters. Esta será a primeira Copa do Mundo realizada em um país muçulmano e com rígidas normas em relação ao consumo de álcool.

O conflito faz lembrar o ocorrido durante a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Após pressão da Fifa e dos patrocinadores, o país-sede acabou suspendendo a proibição de álcool vigente em alguns estados e liberou a venda de cervejas nos estádios.

A reportagem da Reuters ressalta que, apesar de o Catar não vetar completamente a venda de bebidas alcoólicas, como a Arábia Saudita, por exemplo, o país faz restrições sobre seu consumo em locais públicos.

No entanto, durante o Mundial, os torcedores das 32 seleções participantes poderão comprar cerveja em zonas específicas, como a Fan Fest no parque Al Bidda e perto do Doha Golf Club, a alguns quilômetros dos estádios, em Doha. “Ao contrário das zonas de torcedores das Copas anteriores, a cerveja não será servida o dia todo, mas em horários restritos”, completou a fonte.

Além disso, um terreno próximo a um hotel receberá uma Fan Fest com capacidade para 10.000 pessoas onde estará liberada a venda de cerveja. A Fifa e a organização do Mundial não confirmaram a informação até o momento. “O álcool já está disponível em áreas designadas no Catar, como hotéis e bares, e isso não mudará em 2022. Com o objetivo de atender os fãs visitantes em 2022, o álcool estará disponível em áreas designadas adicionais durante o torneio”, limitou-se a dizer um porta-voz do evento.

A Reuters lembra ainda que, embora o site da Fifa anuncie “cervejas, champanhe, vinhos selecionados por sommeliers e destilados premium” nos camarotes VIP dos estádios, não houve venda de bebidas nos estádios durante um evento-teste para a Copa do Mundo, em dezembro do ano passado.

No Catar, turistas são proibidos de desembarcar com bebidas alcoólicas na bagagem e a venda só é liberada para estrangeiros em hotéis e bares licenciados, onde o litro de cerveja pode custar 18 dólares (96 reais pela cotação atual).

