Catar lança o pôster oficial da Copa do Mundo de 2022

O pôster oficial da Copa do Mundo de 2022 foi revelado nesta quarta-feira, 15, durante um evento especial no Aeroporto Internacional de Hamad, no Catar. Pela primeira vez, uma série de pôsteres foi desenvolvida para o torneio, todos desenhados pela artista catariana Bouthayna Al Muftah.

O pôster principal mostra o tradicional chapéu árabe sendo jogado ao ar, gesto que simboliza a celebração de torcedores no Catar e em tod o mundo árabe, segundo comunicado da Fifa. Os sete cartazes de apoio mostram a paixão dos árabes pelo futebol e sua capacidade de unir famílias.

“Minha principal inspiração foi o conceito de memória coletiva”, disse Al Muftah. “A maior parte do meu trabalho se concentra em experiências passadas, memórias, amarrando-as ao presente e arquivando-as de maneira contemporânea. Eu queria que os pôsteres seguissem esse tema e contassem a história da cultura do futebol do Catar.”

“O pôster principal mostra o ‘gutra’ e o ‘egal’, que forma o chapéu tradicional, sendo jogador no ar de maneira comemorativa, algo que os fãs fazem aqui quando um gol é marcado”, completou.

O diretor de marketing da FIFA, Jean-François Pathy, disse que o “o pôster oficial do Catar 2022 é um reflexo atmosférico da herança artística e futebolística do Catar. Estamos muito orgulhosos desta bela série de pôsteres que retratam a paixão do Catar pelo futebol e destacam uma artista local tão talentosa e feminina”.

“Esses pôsteres impressionantes simbolizam nosso amor pelo futebol e nossa empolgação em sediar a primeira Copa do Mundo da FIFA no Oriente Médio e no mundo árabe”, completou Khalid Al Mawlawi, vice-diretor geral do Comitê Supremo para Entrega e Legado. do Catar.

Ele lembra que o chapéu tradicional aparece em outros ativos do torneio, como no desenho do estádio Al Thumama, no logotipo do torneio, e também no mascote oficial, La’eeb. “Estamos muito orgulhosos de que nossa cultura e herança sejam tão importantes em tudo relacionado ao torneio”.