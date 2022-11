Catar é 1º eliminado da Copa e faz pior campanha de anfitrião da história

Com o empate por 1 a 1 entre Holanda e Equador nesta quinta-feira, 25, pelo Grupo A da Copa do Mundo, o Catar, país-sede, tornou-se a primeira seleção eliminada da competição. Com duas derrotas em dois jogos, o time da casa não tem mais chances de alcançar as oitavas de final, cravando a pior campanha de um anfitrião na história dos Mundiais – a “honra”, até então, era da África do Sul, em 2010.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Há 12 anos, o time sul-africano também foi eliminado na primeira fase, mas fez quatro pontos e chegou à terceira rodada com chances de classificação, o que não é mais possível para o Catar. Os donos da casa de 2022 só podem chegar a três pontos, e para isso precisam de uma improvável vitória contra a Holanda na última rodada, na próxima terça-feira, 29.

Campeão da Copa da Ásia em 2019 com a mesma base que disputa a Copa do Mundo, os cataris tiveram um desempenho bem inferior ao dos rivais nos dois jogos até aqui. Na estreia, sucumbiram diante do Equador por 2 a 0, e na segunda rodada, perderam para Senegal por 3 a 1. No segundo tempo diante dos senegaleses, a seleção do Oriente Médio até ameaçou em alguns momentos, mas logo em seguida sofreu o terceiro gol.

Na história das Copas, o país-sede se sagrou campeão seis vezes: Uruguai em 1930, Itália em 1934, Inglaterra em 1966, Alemanha Ocidental em 1974, Argentina em 1978 e França em 1998. Em outras duas vezes, foi vice: Brasil em 1950 e Suécia em 1958. E caiu na semifinal em outras cinco oportunidades: Chile em 1962, Itália em 1990, Coreia do Sul em 2002, Alemanha em 2006 e Brasil em 2014.

Veja a campanha de cada país anfitrião na história das Copas:

1930: O Uruguai foi campeão ao vencer a Argentina na final por 4 a 2

1934: A Itália foi campeã ao vencer a Tchecoslováquia na final por 2 a 1

1938: A França caiu nas quartas de final ao perder para a futura campeã Itália por 3 a 1

1950: O Brasil foi vice-campeão ao perder a partida decisiva contra o Uruguai por 2 a 1, no famoso “Maracanazo”

1954: A Suíça caiu nas quartas de final ao perder da Áustria por 7 a 5, no jogo com mais gols de todas as Copas

1958: A Suécia foi vice-campeã ao perder a final do Brasil por 5 a 2

1962: O Chile caiu na semifinal ao perder para o futuro campeão Brasil por 4 a 2; na disputa de terceiro lugar, venceu a Iugoslávia por 1 a 0

1966: A Inglaterra foi campeã ao vencer a Alemanha Ocidental por 4 a 2 na final, na prorrogação

Continua após a publicidade

1970: O México caiu nas quartas de final ao perder por 4 a 1 para a futura vice-campeã Itália

1974: A Alemanha Ocidental foi campeã ao vencer a Holanda na final por 2 a 1

1978: A Argentina foi campeã ao vencer a Holanda (de novo) na final por 3 a 1

1982: A Espanha caiu na segunda fase de grupos, ficando atrás de Alemanha Ocidental e Inglaterra

1986: O México caiu nas quartas de final ao perder para a futura vice-campeã Alemanha Ocidental nos pênaltis, após empate por 0 a 0

1990: A Itália caiu na semifinal nos pênaltis para a futura vice-campeã Argentina, após empate por 1 a 1; na disputa de terceiro lugar, venceu a Inglaterra por 2 a 1

1994: Os Estados Unidos caíram nas oitavas de final para o futuro campeão Brasil ao perderem por 1 a 0

1998: A França foi campeã ao vencer o Brasil na final por 3 a 0

2002: A Coreia do Sul caiu na semifinal para a futura vice-campeã Alemanha ao perder por 1 a 0; na disputa de terceiro lugar, perdeu da Turquia por 3 a 2. Já o Japão caiu nas oitavas de final para a Turquia, por 1 a 0

2006: A Alemanha caiu na semifinal para a futura campeã Itália, por 2 a 0, na prorrogação; na disputa de terceiro lugar, venceu Portugal por 3 a 1

2010: A África do Sul caiu na primeira fase, mas fez quatro pontos, ficando à frente da França no grupo; Uruguai e México avançaram para as oitavas

2014: O Brasil caiu na semifinal ao levar 7 a 1 da futura campeã Alemanha; na disputa de terceiro lugar, perdeu da Holanda por 3 a 0

2018: A Rússia caiu nas quartas de final para a futura vice-campeã Croácia, nos pênaltis, após empate por 2 a 2

2022: O Catar está eliminado na primeira fase e só pode chegar a três pontos, caso vença a Holanda no último jogo

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN